Дітям потрібно дозволяти ризикувати: пояснення науковців

Австралійські дослідники провели дослідження, яке показує, як батьки ставляться до ризикованих ігор своїх дітей та як ці ігри можуть вплинути на розвиток малечі.

Нове дослідження розкриває важливий аспект: відношення батьків до ризику та травм може впливати на фізичну активність їхніх дітей. Це перша в світі робота, присвячена зв'язку між активністю дітей та ставленням батьків до ризикованих ситуацій.

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Нове дослідження виховання дітей

Дослідники на чолі з Алетеєю Джеребіне провели опитування 645 австралійських батьків, щоб визначити їхні вподобання в іграх для своїх дітей, їхнє ставлення до можливих ризиків та їхні переконання щодо ризику.

Результати показали, що більшість батьків визнає користь активних ігор для своїх дітей, але вони бояться небезпеки, яка може бути пов'язана з такими іграми, особливо через те, що діти не завжди здатні оцінити ризик належним чином.

Важливість ризику в дитячих іграх

Вчені з'ясували, що більш як 78% батьків мають низьку толерантність до можливих ризиків, пов'язаних із діяльністю своїх дітей. Вони обмежували активності малечі. Вони негативно ставляться до лазіння по деревах, швидких спусків на велосипедах та ігрових бійок, через побоювання щодо можливих травм.

Це призводить до того, що діти таких перестрашених батьків, були менш активні та менше схильні до авантюрних ігор, у порівнянні з дітьми, батьки яких дозволяли більше ризику.

Але вчені наголошують, що надання дітям можливості ризикувати може сприяти їхньому розвитку, навчити їх самостійності та впевненості у собі, а також дасть можливість керувати ризиками та забезпечувати свою безпеку.