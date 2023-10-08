Детям нужно разрешать рисковать: объяснение ученых

Австралийские исследователи провели исследование, показывающее, как родители относятся к рискованным играм своих детей и как эти игры могут повлиять на развитие малышей.

Новое исследование раскрывает важный аспект: отношение родителей к риску и травмам может влиять на физическую активность их детей. Это первая в мире работа, посвященная связи между активностью детей и отношением родителей к рискованным ситуациям.

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Новое исследование воспитания детей

Исследователи во главе с Нотеей Джеребино провели опрос 645 австралийских родителей, чтобы определить их предпочтения в играх для своих детей, их отношение к возможным рискам и их убеждения в отношении риска.

Результаты показали, что большинство родителей признают пользу активных игр для своих детей, но они боятся опасности, которая может быть связана с такими играми, особенно потому, что дети не всегда способны оценить риск по достоинству.

Важность риска в детских играх

Ученые выяснили, что более 78% родителей имеют низкую толерантность к возможным рискам, связанным с деятельностью своих детей. Они ограничивали активности малышей. Они негативно относятся к лазанию по деревьям, быстрым спускам на велосипедах и игровым дракам, из-за опасений относительно возможных травм.

Это приводит к тому, что дети таких перепуганных родителей были менее активны и менее подвержены авантюрным играм, по сравнению с детьми, родители которых позволяли больше риска.

Но ученые отмечают, что предоставление детям возможности рисковать может способствовать их развитию, научить их самостоятельности и уверенности в себе, а также позволит управлять рисками и обеспечивать свою безопасность.