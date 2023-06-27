Батьки не зробили щеплення: в Івано-Франківську ввели в кому 3-річну дитину, щоб врятувати її
Джерело:Тарас Мельник
У Івано-Франківську медикам довелось ввести у кому 3-річну дитину, щоб врятувати її від правця. Загроза для життя дитини виникла через те, що дівчинка не була вакцинована.
Про це повідомив гендиректор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. За його словами, тепер, після подолання смертельного захворювання, на дівчинку чекає тривалий процес реабілітації.
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Нашим лікарям вдалося врятувати цю трирічну дівчинку від правця. Це – смертельно небезпечна недуга! 24 дні штучної вентиляції легень та дорогих імунозамісних препаратів, трахеотомія, і навіть штучна медикаментозна кома – ось що пережила дитина. А попереду ще тривала реабілітація. Все тому, що вона не була вакцинована,
– йдеться у повідомленні.
Ускладнень можна було уникнути
Лікар також закликав батьків не нехтувати вакцинацією дітей, оскільки це може призвести до катастрофічних наслідків.
"Здоров'я та життя ваших дітей у ваших руках, не забувайте про це. Адже далеко не кожен такий випадок має щасливий кінець", – додав він.
Що треба знати про правець і щеплення
- Правець не передається від людини до людини. Натомість інфікування стається через потрапляння бруду у рани чи через укуси тварин.
- Правець вражає нервову систему і проявляється сильними судомами, а смертність від нього сягає 70%.
- Єдиний спосіб запобігти правцю – вакцинація.
- Навіть якщо ви перехворіли природнім шляхом – вакцинуватися все одно обов'язково. Імунітет після захворювання швидко минає, а ймовірність повторного зараження є.