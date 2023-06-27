Родители не сделали прививку: в Ивано-Франковске ввели в кому 3-летнего ребенка, чтобы спасти

В Ивано-Франковске медикам пришлось ввести в кому 3-летнего ребенка, чтобы спасти его от столбняка. Угроза жизни ребенка возникла из-за того, что девочка не была вакцинирована.

Об этом сообщил гендиректор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник. По его словам, теперь, после преодоления смертельного заболевания, девочку ждет длительный процесс реабилитации.

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Нашим врачам удалось спасти эту трехлетнюю девочку от столбняка. Это – смертельно опасный недуг! 24 дня искусственной вентиляции легких и дорогостоящих иммунозамещающих препаратов, трахеотомия, а также искусственная медикаментозная кома – вот что пережил ребенок. А впереди еще продолжалась реабилитация. Все потому, что она не была вакцинирована,

– говорится в сообщении.

Осложнений можно было избежать

Врач также призвал родителей не пренебрегать вакцинацией детей, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям.

"Здоровье и жизнь ваших детей в ваших руках, не забывайте об этом. Ведь далеко не каждый такой случай имеет счастливый конец", – добавил он.

Что нужно знать о столбняке и прививке