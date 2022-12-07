Чому виникає діарея після антибіотиків та що з цим робити

Приблизно у кожної п'ятої людини, яка приймає антибіотики, виникає діарея. Це означає, що випорожнення стають рідкими і доводиться ходити в туалет не менше трьох разів на день.

Чому виникає діарея після антибіотиків

Зазвичай діарея починається протягом тижня після початку прийому антибіотиків, але іноді буває, що симптоми з'являються через кілька днів або тижнів. Точно невідомо, чому вона виникає, але швидше за все через принцип дії антибіотиків.

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Цей клас ліків потрібен для того, щоб вбивати бактерії. Попри те, що їх розробляють з прицілом на конкретні види хвороботворних бактерій, вони також можуть вбивати й інші, цілком нешкідливі. Здоров'я кишок залежить від балансу корисних і шкідливих бактерій, і, мабуть, антибіотики можуть порушувати його. Хороших бактерій стає дуже мало, і в організмі починають розмножуватися погані. Це призводить до діареї.

Практично будь-які антибіотики можуть спричинити діарею, але найчастіше вона виникає від препаратів широкого спектра, тобто тих, що впливають на велику кількість бактерій. Це не означає, що ці препарати особливо шкідливі і їх не можна використовувати. Лікар оцінює всі за та проти, коли призначає певний препарат.

Що робити

Якщо починається діарея від антибіотиків, це не означає, що баланс мікрофлори порушено назавжди і це потрібно якось лікувати. Найчастіше корисні бактерії самі справляються і діарея мине самостійно протягом кількох днів. Приймати якісь засоби від проносу при помірній діареї також не потрібно, достатньо пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення.

Іноді діарея після антибіотиків набуває важкої форми. У цьому випадку вона, швидше за все, викликана бактерією Clostridium difficile, яка виробляє токсини, що пошкоджують слизову оболонку кишечника. Це викликає діарею, біль у животі та підвищення температури. В цьому випадку краще звернутись до лікаря.

Чи допоможуть пробіотики

Пробіотики продають і у вигляді біодобавок. Даних про їх ефективність у запобіганні діареї небагато. Наприклад, Американська гастроентерологічна асоціація дає рекомендацію використовувати у дорослих та дітей, які приймають антибіотики, добавки з бактеріями Saccharomyces boulardii або з комбінацією бактерій, у тому числі Lactobacillus acidophilus. При цьому рекомендація ґрунтується на доказах низької якості, тому пробіотики рекомендують лише тим, хто з психологічних причин хоче щось зробити. У цьому ж документі зазначено, що приймати пробіотики при інфекції Clostridium difficile не рекомендується.