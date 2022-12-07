Почему возникает диарея после антибиотиков и что с этим делать

Приблизительно у каждого пятого человека, принимающего антибиотики, возникает диарея. Это означает, что стул становится редким и приходится ходить в туалет не менее трех раз в день.

Почему возникает диарея после антибиотиков

Обычно диарея начинается в течение недели после начала приёма антибиотиков, но иногда бывает, что симптомы появляются через несколько дней или недель. Доподлинно неизвестно, почему она возникает, но скорее всего из-за принципа действия антибиотиков.

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Этот класс лекарства нужен для того, чтобы убивать бактерии. Несмотря на то, что они разрабатываются с прицелом на конкретные виды болезнетворных бактерий, они также могут убивать и другие, совершенно безвредные. Здоровье кишок зависит от баланса полезных и вредных бактерий, и, по-видимому, антибиотики могут нарушать его. Хороших бактерий становится очень мало, и в организме начинают размножаться плохие. Это приводит к диарее.

Практически любые антибиотики могут вызвать диарею, но чаще всего она возникает от препаратов широкого спектра, то есть влияющих на большое количество бактерий. Это не означает, что эти препараты особенно вредны и нельзя использовать. Врач оценивает все за и против, когда назначает определенный препарат.

Что делать

Если начинается диарея от антибиотиков, это не означает, что баланс микрофлоры нарушен навсегда и это нужно как-то лечить. Чаще всего полезные бактерии сами справляются и диарея пройдет самостоятельно в течение нескольких дней. Принимать какие-либо средства от поноса при умеренной диарее также не нужно, достаточно пить много жидкости во избежание обезвоживания.

Иногда диарея после антибиотиков принимает тяжелую форму. В этом случае она, скорее всего, вызвана бактерией Clostridium difficile, производящей токсины, повреждающие слизистую кишечника. Это вызывает диарею, боли в животе и повышение температуры. В этом случае лучше обратиться к врачу.

Помогут ли пробиотики

Пробиотики продают и в виде биодобавок. Данных об их эффективности в предотвращении диареи немного. Например, Американская гастроэнтерологическая ассоциация дает рекомендацию использовать у взрослых и детей, принимающих антибиотики, добавки с бактериями Saccharomyces boulardii или с комбинацией бактерий, включая Lactobacillus acidophilus. При этом рекомендация основывается на доказательствах низкого качества, поэтому пробиотики рекомендуют только тем, кто по психологическим причинам хочет что-либо сделать. В этом же документе указано, что принимать пробиотики при инфекциях Clostridium difficile не рекомендуется.