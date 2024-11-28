Виявили нову поширену причину болючих місячних

Вчені дійшли висновку, що депресія швидше є причиною, а не наслідком дисменореї – сильного болю внизу живота під час менструацій у жінок. Зворотних доказів, що болючі місячні підвищують ризик депресивних розладів, не знайшли.

Згідно з попередніми дослідженнями, жінки страждають від депресій у два рази частіше ніж чоловіки та часто відчувають більш виражені фізичні симптоми. Ця тенденція особливо помітна в репродуктивному віці і впливає на життя сотень мільйонів людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Briefings in Bioinformatics.

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Нове дослідження менструацій

Хоча зв'язок між психічним здоров'ям і репродуктивною функцією відомий, його вивчення залишається недостатнім. Група біологів і медиків з Китаю та Великобританії провела нове дослідження. Вчені спиралися на дані попередніх досліджень за геномним аналізом асоціацій (GWAS) серед населення Європи та Азії.

Для аналізу генетичних варіацій і виявлення конкретних генів, що впливають на зв'язок між депресією та менструальними болями, була застосована методика менделівської рандомізації.

Депресія викликає болючі менструації

Дослідження підтвердило суттєвий причинний зв'язок між депресією та болючими місячними. Водночас вчені не виявили доказів того, що дисменорея підвищує ризик розвитку депресії. Також було встановлено, що безсоння, яке часто супроводжує депресію, відіграє важливу роль у зв'язку між депресією та менструальними болями.

Ми з'ясували, що розлади сну можуть посилювати менструальні болі. Тому розв'язання проблем зі сном може бути важливим для покращення стану як депресії, так і менструальних болів. Проте для кращого розуміння складних взаємозв'язків між цими факторами необхідно проводити додаткові дослідження,

– зазначили автори роботи.

Результати дослідження підкреслюють важливість цілісного підходу до психічних розладів і порушень репродуктивної системи. Часто психічні аспекти ігноруються під час лікування болючих менструацій.

Вчені сподіваються, що їхні висновки вплинуть на ситуацію та спонукатимуть лікарів враховувати психічний стан жінок, які страждають від сильних менструальних болів, що дозволить покращити індивідуальний підхід до пацієнтів і підвищити якість медичного обслуговування.