Обнаружили новую распространенную причину болезненных месячных

Ученые пришли к выводу, что депрессия скорее является причиной, а не следствием дисменореи – сильной боли внизу живота во время менструаций у женщин. Обратных доказательств, что болезненные месячные повышают риск депрессивных расстройств, не нашли.

Согласно предварительным исследованиям, женщины страдают от депрессий в два раза чаще чем мужчины и часто испытывают более выраженные физические симптомы. Эта тенденция особенно заметна в репродуктивном возрасте и влияет на жизнь сотен миллионов людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Briefings in Bioinformatics.

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Новое исследование менструаций

Хотя связь между психическим здоровьем и репродуктивной функцией известна, его изучение остается недостаточным. Группа биологов и медиков из Китая и Великобритании провела новое исследование. Ученые опирались на данные предыдущих исследований по геномному анализу ассоциаций (GWAS) среди населения Европы и Азии.

Для анализа генетических вариаций и выявления конкретных генов, влияющих на связь между депрессией и менструальными болями, была применена методика менделевской рандомизации.

Депрессия вызывает болезненные менструации

Исследование подтвердило существенную причинную связь между депрессией и болезненными месячными. В то же время ученые не обнаружили доказательств того, что дисменорея повышает риск развития депрессии. Также было установлено, что бессонница, которая часто сопровождает депрессию, играет важную роль в связи между депрессией и менструальными болями.

Мы выяснили, что расстройства сна могут усиливать менструальные боли. Поэтому решение проблем со сном может быть важным для улучшения состояния как депрессии, так и менструальных болей. Однако для лучшего понимания сложных взаимосвязей между этими факторами необходимо проводить дополнительные исследования,

– отметили авторы работы.

Результаты исследования подчеркивают важность целостного подхода к психическим расстройствам и нарушениям репродуктивной системы. Часто психические аспекты игнорируются при лечении болезненных менструаций.

Ученые надеются, что их выводы повлияют на ситуацию и побудят врачей учитывать психическое состояние женщин, страдающих от сильных менструальных болей, что позволит улучшить индивидуальный подход к пациентам и повысить качество медицинского обслуживания.