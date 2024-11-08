Денна сонливість може вказувати на ризики поширеного старечого захворювання

Сонливість і зниження рівня енергії у людей похилого віку не обов'язково свідчать про підвищену потребу у відпочинку. Вчені виявили, що порушення режиму денного сну пов'язане з підвищеною схильністю до розвитку деменції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в Neurology.

До теми Реакція на гнів впливає на здоровʼя вашого серця

Деталі дослідження

До експерименту залучили 445 дорослих людей, їх середній вік становив 76 років. Щорічно від 2011 по 2018 рік вчені оцінювали координацію учасників, які ходили біговими доріжками.

Також вчені регулярно збирали дані про якість і кількість сну, а показники оцінювали за принципом Піттсбурзького індексу, що включає наступні критерії:

суб'єктивної оцінки якості сну;

часу, необхідного для засинання;

тривалості сну;

ефективності сну – співвідношення кількості сну до часу, проведеного в ліжку;

порушення сну;

потребу у препаратах, які використовують для засинання;

відчуття денної сонливості або зниження бадьорості та енергії.

За учасниками дослідження спостерігали упродовж 3 років.

Що побачили вчені

Дослідження показало, що серед різних показників сну лише надмірна денна сонливість та низький рівень енергії були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку деменції. Зокрема, у 35,5% учасників, які повідомили про надмірну денну сонливість або низький рівень енергії, розвинувся руховий когнітивний ризик. На противагу цьому, лише 6,7% осіб, які не мали розладів денного сну, прогресували до деменції. Ці результати підкреслюють важливість розв'язання проблем, пов'язаних зі сном, для зниження ризику розвитку деменції.

У дослідженні вчені виявили, що люди з моторним когнітивним ризиком вдвічі частіше хворіють на деменцію. Зокрема, вони виявили, що в учасників, які не мали розладів денного сну, частота розвитку деменції становила лише 6,7%. Крім того, дослідження припускає, що дисфункція денного сну пов'язана з 3,3-кратним збільшенням ймовірності моторного когнітивного ризику, що підкреслює необхідність подальшого вивчення взаємозв'язку між сном і погіршенням когнітивних здібностей.

Тож, чи є ці дані свідченням того, що денна сонливість та зниження енергії однозначно свідчать про ризики деменції? Насправді ні, вчені наголосили, що отримані результати мають значні обмеження, особливо з огляду на те, що учасники самостійно повідомляли про якість свого сну. Ба більше, період спостереження був відносно коротким, що може вплинути на достовірність результатів.

Водночас попередні дослідження показали, що люди, які недосипають, мають більшу кількість білків, пов’язаних з хворобою Альцгеймера. Погіршувати ситуацію можуть і розлади сну, адже вони активують запальну реакцію мозку, яка виникає при хворобі Альцгеймера та інших типах деменцій.