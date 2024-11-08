Дневная сонливость может указывать на риски распространенного старческого заболевания

Сонливость и снижение уровня энергии у пожилых людей не обязательно свидетельствуют о повышенной потребности в отдыхе. Ученые обнаружили, что нарушение режима дневного сна связано с повышенной склонностью к развитию деменции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в Neurology.

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Детали исследования

К эксперименту привлекли 445 взрослых людей, их средний возраст составлял 76 лет. Ежегодно с 2011 по 2018 год ученые оценивали координацию участников, которые ходили по беговым дорожкам.

Также ученые регулярно собирали данные о качестве и количестве сна, а показатели оценивали по принципу Питтсбургского индекса, включающего следующие критерии:

субъективной оценки качества сна;

времени, необходимого для засыпания;

продолжительности сна;

эффективности сна – соотношение количества сна ко времени, проведенного в постели;

нарушения сна;

потребность в препаратах, которые используют для засыпания;

ощущение дневной сонливости или снижение бодрости и энергии.

За участниками исследования наблюдали в течение 3 лет.

Что увидели ученые

Исследование показало, что среди различных показателей сна только чрезмерная дневная сонливость и низкий уровень энергии были связаны с повышенным риском развития деменции. В частности, в 35,5% участников, которые сообщили о чрезмерной дневной сонливости или низком уровне энергии, развился двигательный когнитивный риск. В противоположность этому, только 6,7% лиц, которые не имели расстройств дневного сна, прогрессировали до деменции. Эти результаты подчеркивают важность решения проблем, связанных со сном, для снижения риска развития деменции.

В исследовании ученые обнаружили, что люди с моторным когнитивным риском вдвое чаще болеют деменцией. В частности, они обнаружили, что у участников, которые не имели расстройств дневного сна, частота развития деменции составляла лишь 6,7%. Кроме того, исследование предполагает, что дисфункция дневного сна связана с 3,3-кратным увеличением вероятности моторного когнитивного риска, что подчеркивает необходимость дальнейшего изучения взаимосвязи между сном и ухудшением когнитивных способностей.

Поэтому, являются ли эти данные свидетельством того, что дневная сонливость и снижение энергии однозначно свидетельствуют о рисках деменции? На самом деле нет, ученые отметили, что полученные результаты имеют значительные ограничения, особенно учитывая то, что участники самостоятельно сообщали о качестве своего сна. Более того, период наблюдения был относительно коротким, что может повлиять на достоверность результатов.

В то же время предыдущие исследования показали, что люди, которые недосыпают, имеют большее количество белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Ухудшать ситуацию могут и расстройства сна, ведь они активируют воспалительную реакцию мозга, которая возникает при болезни Альцгеймера и других типах деменций.