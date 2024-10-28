Через дефіцит вітаміну С відродилася хвороба, яка зникла століття тому
Джерело:Sky News
В Австралії набирає обертів цинга, яку вважали давно переможеною хворобою. Причиною цьому є погане харчування.
Через дефіцит вітаміну С повертається цинга. Про це пише Sky News.
Дивіться також Що це на губі: як відрізнити герпес від прища
Чому повертається цинга
У лікарню Перта надійшов пацієнт середніх років із незвичайним висипом та синцями на ногах. В підсумку лікарі прийшли до висновку, що у нього цинга.
З'ясувалося, що чоловік здебільшого харчувався продуктами промислового перероблення, майже не включаючи в раціон свіжі овочі та фрукти.
Автор звіту, доктор Ендрю Дермаван, зазначив, що зараз в розвинених країнах все частіше фіксують цингу.
Дефіцит вітаміну С може призвести до прояву перших симптомів цинги вже через місяць, якщо в раціоні відсутні свіжі фрукти та овочі,
– сказав він.
Як запобігти дефіциту вітаміну С
Щоб заповнити дефіцит вітаміну С й запобігти розвитку цинги, експерти радять щодня вживати продукти, багаті цим вітаміном. До прикладу, цитрусові, болгарський перець, броколі, капусту, шпинат, ківі, полуницю тощо.
Також багато цього вітаміну міститься в зелені. Такій як: петрушка, кріп і зелена цибуля.