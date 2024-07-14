Як швидко відновитися після фізичних травм
Джерело:Livescience
Переосмислення процесу реабілітації після отримання травми є складним процесом, що вимагає не тільки грамотно складеного плану відновлення, але й значного терпіння. На жаль, деякі люди його не мають і прагнуть якнайшвидше повернутися до активних занять.
Поспіх у поверненні до фізичної активності може призвести до нових травм. Тому дуже важливо підходити до процесу відновлення з обережністю та враховувати всі аспекти реабілітації.
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Кожна людина по-своєму відновлюється, це залежить від індивідуальних фізіологічних особливостей і характеру травми. Ми розглядаємо легкі ортопедичні травми, такі як ушкодження м'язів під час спортивних занять чи травми спини під час фізичної роботи. А при серйозних травмах потрібно дотримуватися вказівок лікаря.
Що робити безпосередньо після травми
- Припиніть будь-яку роботу. Відпочиньте та дайте тілу можливість відновитись.
- Використовуйте холодний компрес. Тримайте його близько 20 хвилин, щоб знизити набряк та біль.
- Застосовуйте теплий компрес. Чергування холоду та тепла може допомогти розслабити м'язи.
- Підніміть травмовану частину тіла. Це допоможе зменшити набряк.
Після огляду лікаря та зникнення болю можна почати зміцнювати м'язи у зоні травми. Після повного відновлення можна спробувати легкі тренування для відновлення м'язової маси.
Важливо уважно слухати своє тіло під час реабілітації та знижувати активність під час посилення болю.
Харчування у період відновлення
Правильне харчування допоможуть прискорити процес відновлення. Ось кілька корисних елементів для включення до раціону:
- Білок: для мінімізації втрати м'язової маси збільште споживання білка.
- Вітамін С: сприяє виробленню колагену та прискорює загоєння тканин.
- Цинк: його споживання важливе для швидкого загоєння, тому варто збільшити вживання продуктів, багатих на цинк, таких як бобові, насіння та горіхи.