Створили препарат, який дозволяє їсти багато солодкого і не товстіти

Препарат під назвою CPACC має дивовижний потенціал для підтримання ваги тіла під контролем навіть за умови тривалого вживання продуктів з високим рівнем цукру.

Нові ліки проти ожиріння

Уявіть, якби існував спосіб залишатися струнким і здоровим, не уникаючи продуктів з високим вмістом вуглеводів, які люблять їсти більшість людей. Є хороші новини: такий препарат існує, він може це зробити, але наразі його перевірили лише на мишах.

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Цей чарівний препарат називається CPACC. Вчені, які його розробили, нещодавно опублікували дослідження, у якому вони стверджували, що під час випробувань на мишах CPACC зміг зберегти їхню вагу під контролем, а також запобіг дієтичному стресу у мишей, який зазвичай призводить до пошкодження печінки та таких захворювань, як діабет і проблеми з серцем.

Як діє новий препарат

Препарат пригнічує активність гена MRS2, який відповідає за транспортування магнію в мітохондрії клітин організму. Це дозволяє їм більш ефективно здійснювати метаболізм жирів та цукрів.

В експериментах препарат вводили мишам, які жили на шкідливій дієті з високим вмістом шкідливих речовин. Всі вони почали втрачати вагу і ставали стрункими, а їхня печінка перестала зазнавати несприятливого впливу.

Це препарат, який може знизити ризик кардіометаболічних захворювань, таких як серцевий напад та інсульт, а також знизити захворюваність на рак печінки,

– повідомив автор розробки Мадеш Муїсвамі.

Проте вчені додають, що ліки потрібні додаткові дослідження та перевірки безпеки. Можливо, одного разу воно відіграє важливу роль у боротьбі з ожирінням та його згубним впливом на людину.