Важкий перебіг коронавірусу допомагає побороти рак

Дослідники з Північно-Західного університету в Чикаго виявили, що РНК вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, сприяє формуванню нового типу імунних клітин з протипухлинними властивостями. Це відкриття може пояснити, чому деякі види пухлин зменшуються після зараження COVID-19.

Імунологія раку є перспективною галуззю, і нові дослідження показують, що в ній все ще існують невикористані можливості, пише 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Journal of Clinical Investigation. Ця робота демонструє, що клітини, активовані при важкому перебігу COVID-19, можуть бути використані як основа для розвитку методів лікування раку.

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Коронавірус проти раку

Наші результати відкривають новий шлях у лікуванні онкологічних захворювань. Ми виявили, що клітини, активовані COVID-19, можуть бути використані для боротьби з різними формами раку, включаючи меланому, рак легень, молочної залози і товстої кишки,

– розповів головний автор дослідження Анкіт Бхарат.

Дослідження, проведене на зразках людських тканин та тварин, показало, що ці унікальні імунні клітини можна активувати за допомогою маломолекулярних сполук, що потенційно веде до створення нових терапевтичних стратегій для лікування раку. Це відкриття має важливе значення, особливо для пацієнтів з агресивними формами раку, у яких вичерпані традиційні методи лікування, включаючи імунотерапію.

Цей механізм запускається, коли РНК вірусу активує певні сигнали в імунній системі, які сприяють перетворенню звичайних моноцитів – типу білих кров'яних клітин – в спеціалізовані клітини, під назвою I-NCMs. Ці нові клітини можуть проникати як у кровоносні судини, так і в навколишні тканини з пухлинами, на відміну від більшості інших імунних клітин.

Унікальні імунні клітини

Як пояснює доктор Бхарат, звичайні моноцити досліджують кровоносні судини в пошуках загроз. Вони не можуть проникнути в пухлину, оскільки їм не вистачає специфічних рецепторів. Однак I-NCM, створені під час COVID-19, мають унікальний рецептор CCR2, що дозволяє їм виходити за межі судин і проникати в пухлинне середовище. Потрапляючи туди, вони виділяють хімічні речовини, що приваблюють природні клітини-кілери, які проникають у пухлину і починають атакувати ракові клітини.

Вчені сподіваються, що в рамках подальших досліджень їм вдасться розробити терапію, орієнтовану на ці специфічні імунні клітини, для лікування пухлин, які на цей момент важко піддаються терапії. Це може призвести до створення нових методів лікування.