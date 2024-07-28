Чому дружба важлива для здоров'я

Дружба – особливий зв'язок між людьми, який ґрунтується на взаєморозумінні, довірі та підтримці. Дружба часто розвивається на основі спільного досвіду, під час якого люди дізнаються, що їхнє спілкування приносить взаємне задоволення.

Багато досліджень вказують на те, що психологічне та фізичне здоровʼя людини пов'язане із соціальними контактами. Вчені вивчали такі характеристики дружби, як корисність, довіра, чеснота та їх зв'язок із двома типами добробуту: гедоністичним через радість і позитивні емоції, які отримують від дружби; евдемонічним – через підтримку, яка допомагає в особистісному росту та досягненні життєвих цілей.

Також на тему Хто частіше відчуває себе "самозванцем": жінки чи чоловіки

Взаємодія, яка приносить задоволення і водночас сприяє особистісному зростанню та досягненню цілей, створює комплексне відчуття добробуту.

Типи дружби

У дослідженні "What Is a Friend?", присвяченому дослідженню різних типів дружби, автор виділяє чотири основні групи:

орієнтована на сім'ю: відносини засновані на підтримці та турботі, що нагадує сімейний зв'язок;

орієнтована на довіру: друзі будують стосунки на взаємній довірі, чесності та лояльності;

орієнтована на себе: такі дружні відносини засновані на взаємній підтримці у досягненні особистих цілей та розвитку;

орієнтована на присутність: друзі з цієї категорії важливі для постійного спілкування та спільного проведення часу.

Дружба задовольняє різні потреби та вподобання людей. Але ключові характеристики дружби – це емоційна підтримка, довіра, спільне проведення часу та взаємодопомога.

Користь дружби для здоровʼя

Вчені, які вивчають дружбу, навіть виявили схожу мозкову активність у друзів в областях, відповідальних за мотивацію, винагороду, ідентифікацію та сенсорну обробку.

Декілька досліджень показали, що у людей з міцними дружніми відносинами менша ймовірність розвитку стресу, депресії та серцево-судинних проблем.

Метааналіз, у якому брало участь понад 300 тисяч людей, виявив, що відсутність друзів збільшує ризик передчасної смерті вдвічі. Цей фактор ризику виявився навіть значнішим, ніж наслідки куріння 20 цигарок на день.