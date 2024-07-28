Почему дружба важна для здоровья

Дружба – особая связь между людьми, основанная на взаимопонимании, доверии и поддержке. Дружба часто развивается на основе совместного опыта, во время которого люди узнают, что их общение приносит взаимное удовольствие.

Многие исследования указывают на то, что психологическое и физическое здоровье человека связано с социальными контактами. Ученые изучали такие характеристики дружбы, как полезность, доверие, добродетель и их связь с двумя типами благополучия: гедонистическим через радость и положительные эмоции, которые получают от дружбы; эвдемоническим – через поддержку, которая помогает в личностном росте и достижении жизненных целей.

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Взаимодействие, которое приносит удовольствие и одновременно способствует личностному росту и достижению целей, создает комплексное ощущение благополучия.

Типы дружбы

У исследовании "What Is a Friend?", посвященном исследованию различных типов дружбы, автор выделяет четыре основные группы:

ориентированная на семью: отношения основаны на поддержке и заботе, что напоминает семейную связь;

ориентированная на доверие: друзья строят отношения на взаимном доверии, честности и лояльности;

ориентированная на себя: такие дружеские отношения основаны на взаимной поддержке в достижении личных целей и развития;

ориентированная на присутствие: друзья из этой категории важны для постоянного общения и совместного времяпрепровождения.

Дружба удовлетворяет различные потребности и предпочтения людей. Но ключевые характеристики дружбы – это эмоциональная поддержка, доверие, совместное времяпрепровождение и взаимопомощь.

Польза дружбы для здоровья

Ученые, изучающие дружбу, даже обнаружили похожую мозговую активность у друзей в областях, ответственных за мотивацию, вознаграждение, идентификацию и сенсорную обработку.

Несколько исследований показали, что у людей с крепкими дружескими отношениями меньше вероятность развития стресса, депрессии и сердечно-сосудистых проблем.

Метаанализ, в котором участвовало более 300 тысяч человек, обнаружил, что отсутствие друзей увеличивает риск преждевременной смерти вдвое. Этот фактор риска оказался даже более значительным, чем последствия курения 20 сигарет в день.