Чим корисний цинк і звідки його отримати

Цинк важливий мікроелемент, який бере участь в багатьох процесах. Зокрема, він підтримує роботу імунної системи, поділ клітин, допомагає роботі мозку та прискорює загоєння ран. Дефіцит цинку може мати дуже негативні наслідки для здоровʼя.

В організмі дорослої людини приблизно 1,5 – 3 грамів цинку – цього достатньо, щоб виготовити невелику цинкову монетку.

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Навіщо нам потрібний цинк

Цинк – мікроелемент, що входить до складу різних білків, він:

прискорює процеси загоєння ран;

допомагає імунітету боротися з інфекціями;

бере участь у виробництві колагену;

регулює ріст та поділ клітин;

бере участь у передачі нервового імпульсу, впливаючи на процеси навчання та пам'ять;

підвищує чутливість клітин до інсуліну та багато іншого.

Дослідження показали, що низький рівень цинку в раціоні пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку раку легень, підшлункової залози, молочної залози та печінки. Дефіцит цинку також може бути пов'язаний з розвитком атеросклерозу, шизофренії, депресії, хвороби Альцгеймера, розсіяного склерозу та інших захворювань.

Звідки взяти цинк

Чемпіонами за вмістом цинку є устриці – в одній великій устриці приблизно 30 міліграмів цинку, що у 2 – 4 рази перевищує добову норму цього мікроелемента для дорослої людини. Достатню кількість цинку можна отримати з більш звичних продуктів, наприклад червоного м'яса, риби, горіхів, сиру.

При збалансованому харчуванні та відсутності проблем із всмоктуванням цього мікроелемента у кишківнику дефіцит цинку дуже малоймовірний. Крім того, організм частково здатний сам регулювати кількість цинку, що надходить із їжі. Якщо цинку стає недостатньо, всмоктування цинку підвищується та навпаки.

Дефіцит цинку найчастіше зустрічається в країнах Азії та Африки, що розвиваються. Це захворювання рідко діагностується в розвинених країнах і в основному спостерігається у людей похилого віку з множинними супутніми патологіями, особливо аутоімунними або запальними.

Проте приймати препарати цинку потрібно лише за призначенням лікаря. Не варто займатися самолікуванням і вдаватися до харчових добавок без необхідності. Адже він не вилікує коронавірус, не допомагає при випадінні волосся і проблемами зі шкірою та не допоможе покращити імунітет у здорових людей.