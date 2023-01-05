Чому фізична праця небезпечна при низьких температурах

Кардіологи попереджають, що інтенсивна робота на вулиці за низьких температур підвищує кров'яний тиск і одночасно звужує коронарні артерії.

Відкидання снігу може викликати серцевий напад або раптову зупинку серця у людей із серцевими захворюваннями і навіть у тих, хто не підозрює про свої проблеми, – попереджає Американська кардіологічна асоціація (AHA).

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Небезпечне прибирання снігу

Прибирання снігу та льоду – дуже трудомістке заняття, яке ускладнюється впливом низьких температур. У результаті кров'яний тиск підвищується і водночас з цим звужуються коронарні артерії.

Серед інших результатів нашого дослідження ми побачили, що серцеві потреби при збиранні снігу, включаючи помітне збільшення частоти серцевих скорочень і систолічного артеріального тиску, можуть перевищувати верхні рівні аеробного навантаження у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя,

– уточнив професор Баррі Франклін, провідний автор наукової заяви AHA.

Численні дослідження виявили небезпеку прибирання снігу, і цей захід було включено до оновленої наукової заяви AHA від 2020 року про гострі серцеві напади, пов'язані з надто інтенсивними фізичними вправами.

Що робити

Баррі Франклін також заявив, що сотні людей у ​​Сполучених Штатах щороку помирають під час або одразу після збирання снігу.

Експерт порадив робити короткі перерви у роботі, якщо ви таки вирішили відкинути сніг біля будинку. При цьому, на думку вченого, сніг краще згрібати лопатою, ніж піднімати та кидати його.

Якщо ви відчуваєте біль або тиск у грудях, запаморочення, прискорене серцебиття або нерегулярний серцевий ритм, негайно припиніть прибирання снігу і зателефонуйте в швидку.