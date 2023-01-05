Почему физический труд опасен при низких температурах

Кардиологи предупреждают, что интенсивная работа на улице при низких температурах повышает кровяное давление и одновременно сужает коронарные артерии.

Отброс снега может вызвать сердечный приступ или внезапную остановку сердца у людей с сердечными заболеваниями и даже у тех, кто не подозревает о своих проблемах, – предупреждает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

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Опасная уборка снега

Уборка снега и льда – очень трудоемкое занятие, осложняющееся влиянием низких температур. В результате кровяное давление повышается и в то же время сужаются коронарные артерии.

Среди других результатов нашего исследования мы увидели, что сердечные потребности при уборке снега, включая заметное увеличение частоты сердечных сокращений и систолического артериального давления, могут превышать верхние уровни аэробной нагрузки у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

– уточнил профессор Барри Франклин, ведущий автор научного заявления AHA.

Многочисленные исследования обнаружили опасность уборки снега, и эта мера была включена в обновленное научное заявление AHA от 2020 года об острых сердечных приступах, связанных со слишком интенсивными физическими упражнениями.

Что делать

Барри Франклин также заявил, что сотни людей в Соединенных Штатах ежегодно умирают во время или сразу после уборки снега.

Эксперт посоветовал делать короткие перерывы в работе, если вы решили отбросить снег возле дома. При этом, по мнению ученого, снег лучше сгребать лопатой, чем поднимать и бросать его.

Если вы чувствуете боль или давление в груди, головокружение, учащенное сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм, немедленно прекратите уборку снега и позвоните в скорую.