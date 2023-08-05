Міжхребцева грижа та протрузії: що це та як лікувати

Міжхребцева грижа – це захворювання хребта, яке характеризується дегенеративними змінами в міжхребцевих дисках та їхнім зміщенням. Зазвичай вона виникає через надмірну напругу або травму хребта.

Наш хребет складається з 33 – 34 хребців – вони, як цегла, стоять один на одному. Вони з'єднані між собою міжхребцевими дисками, які забезпечують рухливість хребта.

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Без міжхребцевих дисків люди не могли б згинатися і повертатися. Диски дуже міцні та еластичні. Усередині них є рідкі ядра, які потрібні для амортизації рухів, що пружинять, наприклад під час стрибків.

Чому виникають грижа та протрузії в хребті

Тканина диска може змінюватися і руйнуватися, наприклад, при малорухливому способі життя або постійному стресі. У цьому випадку м'язи постійно спазмуються, через що розвивається стійкий м'язово-тонічний синдром, який стягує хребці та травмує диски. Це може призвести до того, що рідке ядро ​​диска видавлюється з нього, часто – у просвіт спинномозкового каналу, що називається протрузією. Після протрузії розвивається грижа.

Часто грижа – це результат природного вікового зносу. Цей процес називається дегенерацією диска. Дитячі та молоді диски містять багато води. З віком кількість води у них зменшується. Диски стають менш гнучкими і проміжки між хребцями звужуються. Нормальний процес старіння робить диски схильнішими до утворення гриж.

Якщо болить спина, треба йти до лікаря

Сама собою грижа не болить і не викликає симптомів. Біль може виникнути, якщо грижа тисне на нерв. До лікаря потрібно звернутися, якщо є біль у шиї чи спині, він поширюється на ноги чи руки, а також якщо є оніміння, поколювання чи слабкість у частинах тіла.

До кого звернутися: до невролога чи сімейного лікаря? Насправді це неважливо. Головне, щоб лікар розібрався у причині болю, призначив правильне медикаментозне лікування та розповів про немедикаментозні способи профілактики болю: ЛФК, розтяжку, йогу, витяг у воді, масаж.

У крайньому разі грижі оперують. Показання до операції – це стійкий больовий синдром, порушення функції та неефективність інших методів лікування.

Профілактика утворення гриж

Майже кожна доросла людина, яка приносить результати магнітно-резонансної терапії (МРТ), має зміни в хребті. Це розплата за малорухливий спосіб життя та вікові зміни.

Основні рекомендації – більше рухатися і менше нервувати. Зі стресом допоможе впоратися психотерапевт. А щоб більше рухатися, доведеться переглянути спосіб життя та зробити походи до спортзалу чи інших фізичних активностей частиною свого життя. Краще звернутися до кваліфікованого інструктора ЛФК чи тренера, який підбере необхідні вправи для спини та покаже, як їх правильно виконувати.