Межпозвоночная грыжа и протрузии: что это и как лечить

Межпозвоночная грыжа – это заболевание позвоночника, характеризующееся дегенеративными изменениями в межпозвонковых дисках и их смещением. Обычно она возникает из-за чрезмерного напряжения или травмы позвоночника.

Наш хребет состоит из 33 – 34 позвонков – они как кирпич стоят друг на друге. Они соединены между собой межпозвонковыми дисками, обеспечивающими подвижность позвоночника.

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Без межпозвонковых дисков люди не могли бы изгибаться и возвращаться. Диски очень крепкие и эластичные. Внутри них есть жидкие ядра, которые нужны для амортизации пружинящих движений, например во время прыжков.

Почему возникают грыжа и протрузии в позвоночнике

Ткань диска может изменяться и разрушаться, например, при малоподвижном образе жизни или постоянном стрессе. В этом случае мышцы постоянно спазмируются, из-за чего развивается стойкий мышечно-тонический синдром, который стягивает позвонки и травмирует диски. Это может привести к тому, что жидкое ядро диска выдавливается из него, часто в просвет спинномозгового канала, называемого протрузией. После протрузии развивается грыжа.

Часто грыжа – это результат естественного возрастного износа. Этот процесс называется дегенерацией диска. Детские и молодые диски содержат много воды. С возрастом количество воды у них уменьшается. Диски становятся менее гибкими и промежутки между позвонками сужаются. Нормальный процесс старения делает диски более склонными к образованию грыж.

Если болит спина, нужно идти к врачу

Сама по себе грыжа не болит и не вызывает симптомов. Боль может возникнуть, если грыжа давит на нерв. К врачу следует обратиться, если есть боль в шее или спине, он распространяется на ноги или руки, а также если онемение, покалывание или слабость в частях тела.

К кому обратиться: к неврологу или семейному врачу? На самом деле, это неважно. Главное, чтобы врач разобрался в причине боли, назначил правильное медикаментозное лечение и рассказал о немедикаментозных способах профилактики боли: ЛФК, растяжку, йогу, извлечение в воде, массаж.

В крайнем случае грыжи оперируют. Показания к операции – стойкий болевой синдром, нарушение функции и неэффективность других методов лечения.

Профилактика образования грыж

Почти каждый взрослый человек, приносящий результаты магнитно-резонансной терапии (МРТ), имеет изменения в позвоночнике. Это расплата за малоподвижный образ жизни и возрастные перемены.

Основные рекомендации – больше двигаться и меньше нервничать. Со стрессом поможет справиться психотерапевт. А чтобы больше двигаться, придется пересмотреть образ жизни и совершить походы в спортзал или другие физические активности частью своей жизни. Лучше обратиться к квалифицированному инструктору ЛФК или тренеру, который подберет необходимые упражнения для спины и покажет, как их правильно выполнять.