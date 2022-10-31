Чому виникає постійне почуття голоду

Постійне почуття голоду може свідчити про серйозні захворювання – низький або високий рівень цукру в крові або неправильну роботу щитовидної залози.

Але й не варто забувати про очевидне: інколи людина хоче їсти, тому що просто зголодніла або витратила багато калорій, наприклад через активне тренування або довгу прогулянку на свіжому повітрі.

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Гіперглікемія

Глюкоза – це основне джерело енергії для людини, її організм отримує з їжі. Щоб потрапити до клітин, їй потрібен "транспорт" – інсулін. Це гормон, який виробляє підшлункова залоза. Якщо підшлункова залоза не може виробляти інсулін або клітини організму не реагують на нього, як при діабеті першого та другого типу, глюкоза накопичується в крові – розвивається гіперглікемія.

Симптоми гіперглікемії розвиваються повільно протягом кількох днів або тижнів – це спрага чи голод, затуманений зір, часте сечовипускання, головний біль. Якщо рівень глюкози в крові довго залишається високим, це може призвести до серйозних наслідків: серцево-судинних захворювань, пошкодження судин сітківки, ниркової недостатності та полінейропатії.

Гіпоглікемія

Гіпоглікемія – це стан, коли рівень цукру в крові нижчий за норму. Низький рівень глюкози може бути побічним ефектом прийому протидіабетичних препаратів.

Перші ознаки гіпоглікемії: бліда шкіра; тремтіння в тілі і рясне потовиділення; головний біль; втома; запаморочення; прискорене серцебиття; дратівливість та почуття тривоги; проблеми із концентрацією уваги; оніміння губ, щік та язика.

Захворювання щитовидної залози

Щитовидна залоза виробляє гормони, які відповідають за роботу багатьох процесів організму. Вона відповідає за спалювання калорій та частоту серцевих скорочень. Через порушення балансу гормонів щитовидної залози ви можете відчувати втому або тривогу, швидко втрачати або набирати вагу. А підвищений апетит найчастіше виникає при таких порушеннях:

Гіпертиреоз у відповідь на низький рівень тиреотропного гормону (ТТГ), який виробляє гіпофіз, щитовидна залоза починає продукувати більше своїх гормонів. Серед симптомів втрата ваги при підвищеному апетиті, прискорене серцебиття, почуття неспокою, дратівливість, проблеми зі сном, тремтіння в руках, підвищене потовиділення, м'язова слабкість.

у відповідь на низький рівень тиреотропного гормону (ТТГ), який виробляє гіпофіз, щитовидна залоза починає продукувати більше своїх гормонів. Серед симптомів втрата ваги при підвищеному апетиті, прискорене серцебиття, почуття неспокою, дратівливість, проблеми зі сном, тремтіння в руках, підвищене потовиділення, м'язова слабкість. Гіпотиреоз – ТТГ підвищений, і щитовидна залоза виробляє менше гормонів, ніж потрібно для правильної роботи організму. Ознаки гіпотиреозу: збільшення ваги, підвищений апетит, почуття холоду, м'язова слабкість, втома, бліда шкіра, біль у суглобах та м'язах, хрипкий голос, знижене потовиділення.

– ТТГ підвищений, і щитовидна залоза виробляє менше гормонів, ніж потрібно для правильної роботи організму. Ознаки гіпотиреозу: збільшення ваги, підвищений апетит, почуття холоду, м'язова слабкість, втома, бліда шкіра, біль у суглобах та м'язах, хрипкий голос, знижене потовиділення. Аутоімунний тиреоїдит (АІТ) – це запалення щитовидної залози, при якому імунна система виробляє антитіла, що атакують власний орган організму. При АІТ можуть бути ознаки як гіпо-, і гіпертиреозу.

Якщо ви відчуваєте такі симптоми – зверніться до сімейного лікаря, після консультації він скерує вас на додаткові обстеження, щоб підтвердити діагноз.