Чи можна відчути оргазм без стимуляції: найчастіші випадки

Оргазм – це пік сексуального задоволення, при якому знімається напруга та ритмічно скорочуються м'язи тазу. Чоловіки зазвичай еякулюють при досягненні оргазму, а у жінок відбуваються скорочення стінок піхви.

Зазвичай люди досягають оргазму за допомогою стимуляції ерогенних зон, наприклад, клітора, вагіни, члена або ануса. Звернімо увагу, що це лише способи досягнення оргазму, а не його види (оргазм єдиний та на види не ділиться). А деякі люди відчувають оргазм без сенсорної стимуляції — це називається спонтанним оргазмом.

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Коли може трапитися спонтанний оргазм

Це явище викликає багато питань у науковому співтоваристві, і досі не існує однозначного пояснення його механізму та факторів, що викликають. Описали кілька ситуацій, за яких люди відчували спонтанний оргазм:

Уві сні. Інколи спонтанний оргазм може статися уві сні, незалежно від того що сниться. Цей феномен іноді супроводжується полюцією – еякуляцією у чоловіків або виділенням вагінального мастила у жінок.

Під час мрій. Деякі люди можуть відчувати спонтанний оргазм, фантазуючи про романтичні чи сексуальні ситуації.

Під час фізичного навантаження. Невелике дослідження показує, що найчастіше жінки відчувають спонтанний оргазм під час вправ на прес, підняття тяжкості або під час йоги. Їзда на велосипеді, лазіння канатом або скелелазіння теж здатні призвести до оргазму, але під час таких занять спортивний інвентар може торкатися клітора. Даних про чоловічий оргазм під час вправ поки що немає.

Під час пологів. За оцінками одного дослідження, у 0,3% вагінальних пологів жінка відчуває оргазм. Він може бути як спонтанним, і викликаним стимуляцією. Дослідження показують, що іноді оргазм допомагає полегшити біль під час пологів. Але ефективність, необхідність та безпека оргазмічних пологів залишається спірною.

Під час іспиту. Деякі люди повідомляють, що відчувають оргазм під час сильного стресу, наприклад під час іспиту чи контрольної. Можливо, так тіло намагається зняти напругу та розслабитися. Нагадаємо, що стрес, особливо хронічний, має і зворотний ефект – знижує статевий потяг.

Чи одна навчитися спонтанного оргазму

Ідея навчитися відчувати оргазм силою думки звучить привабливо. Але, швидше за все, зробити це не вийде, тому що ніхто поки що точно не знає, чому оргазм іноді трапляється без стимуляції. До того ж люди, які пережили спонтанний оргазм, найчастіше говорять, що це траплялось в невідповідний момент і вони відчували себе ніяково.