Ви могли цього не знати: чому бобові обов'язково треба замочувати перед приготуванням

Квасолю, сочевицю та інші бобові потрібно замочувати не лише для того, щоб вони швидше приготувалися. Насправді існують й медичні причини.

Річ у речовинах, які містяться в бобах, пише Health.

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Чому бобові потрібно замочувати

Любителі готувати знають, що суху квасолю та нут слід замочувати – так вони швидше приготуються. Сухий горох і сочевицю часто не замочують через їхній розмір, але це також варто робити.

І причина зовсім не кулінарна. Річ у тім, що боби містять олігосахариди – клас вуглеводів, які можуть бути складними для травлення.

Споживання олігосахаридів може призвести до метеоризму, здуття, болю в животі та навіть діареї.

Також бобові містять сполуки, відомі як антинутрієнти, що перешкоджають засвоєнню поживних речовин. Ось деякі приклади:

лектини можуть спричинити проблеми із травленням, якщо боби неправильно приготовлені;

можуть спричинити проблеми із травленням, якщо боби неправильно приготовлені; фітинова кислота , яка може зв'язуватися із залізом, кальцієм та цинком, погано засвоюється;

, яка може зв'язуватися із залізом, кальцієм та цинком, погано засвоюється; таніни можуть ускладнити перетравлення організмом білка та засвоєння вітамінів й мінералів.

Тож замочування може покращити засвоюваність бобів, знизивши рівень олігосахаридів та антинутрієнтів. Результат залежить типу бобових та часу замочування.

Консервовану продукцію замочувати непотрібно, оскільки вона вже пройшла кілька етапів приготування.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.