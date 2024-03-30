Чому після довгого читання "бачиш" текст перед очима та коли це свідчить про хворобу

Після тривалого читання мозок та очі звикають до процесу сприйняття тексту та можуть зберігати його образ навіть після того, як ви перестали читати.

Фізіологічний післяобраз – нормальна реакція, жодної небезпеки вона не несе. Зображення зберігається лише кілька хвилин після того, як людина перестає дивитися на вихідний візуальний стимул.

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Післяобрази з'являються відразу і часто бувають "негативними" (тобто темні та світлі області міняються місцями) або зі зміненими додатковими кольорами. Наприклад, червоний здаватиметься блакитним, жовтий – синім, а зелений – рожевим, або навпаки.

Палінопсія

Палінопсія належать до патологічної групи візуальних симптомів. Це явище, коли людина бачить зображення, навіть якщо його вже немає насправді. Такі зображення тривалі та інтенсивні, вони можуть з'явитись одразу або через певний проміжок часу. Зображення при палінопсії мають такі ж кольори, як і вихідний візуальний стимул.

Вважається, що це відбувається через гіперзбудливість окремих ділянок кори головного мозку або внаслідок порушення зорового сприйняття, коли змінюється збудливість нейронів у зорових шляхах. Необхідно негайно звернутися до лікаря, якщо ви підозрюєте палінопсію.

Втома очей

При тривалому читанні очі втомлюються. Щоб уникнути або зменшити ефект тексту, який перед очима, рекомендується частіше моргати, робити короткі перерви під час читання, змінювати фокус зору з ближнього на дальній об'єкт або закривати очі на кілька секунд.

Правило "20–20–20": кожні 20 хвилин переводьте погляд на об'єкт, що розміщується на відстані не менше 20 футів (6 метрів), щонайменше на 20 секунд.