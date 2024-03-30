Почему после долгого чтения "видишь" текст перед глазами и когда это свидетельствует о болезни

После длительного чтения мозг и глаза привыкают к процессу восприятия текста и могут сохранять его образ даже после того, как вы перестали читать.

Физиологический послеобраз – нормальная реакция, никакой опасности она не несет. Изображение сохраняется лишь несколько минут после того, как человек перестает смотреть на исходный визуальный стимул.

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Послеобразы появляются сразу и часто бывают "негативными" (то есть темные и светлые области меняются местами) или с измененными дополнительными цветами. Например, красный будет казаться голубым, желтый – синим, а зеленый – розовым, или наоборот.

Палинопсия

Палинопсия относятся к патологической группе визуальных симптомов. Это явление, когда человек видит изображение, даже если его уже нет на самом деле. Такие изображения длительные и интенсивные, они могут появиться сразу или через определенный промежуток времени. Изображения при палинопсии имеют такие же цвета, как и исходный визуальный стимул.

Считается, что это происходит из-за гипервозбудимости отдельных участков коры головного мозга или вследствие нарушения зрительного восприятия, когда меняется возбудимость нейронов в зрительных путях. Необходимо немедленно обратиться к врачу, если вы подозреваете палинопсию.

Усталость глаз

При длительном чтении глаза устают. Чтобы избежать или уменьшить эффект текста, который перед глазами, рекомендуется чаще моргать, делать короткие перерывы во время чтения, менять фокус зрения с ближнего на дальний объект или закрывать глаза на несколько секунд.

Правило "20–20–20": каждые 20 минут переводите взгляд на объект, размещаемый на расстоянии не менее 20 футов (6 метров), минимум на 20 секунд.