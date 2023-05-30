Кому потрібно використовувати сонцезахисний крем

Сонцезахисний крем потрібен, щоб захиститися від сонячного опіку (отримати який можна не тільки на пляжі, а й у місті, в похмуру погоду та взимку), запобігти розвитку зморшок і появі темних плям на шкірі і навіть знизити ризик раку шкіри.

Кому потрібен сонцезахист

Усім. Незалежно від статті, роду занять, місцезнаходження та віку. Однак дітей до шести місяців бажано в принципі ховати від прямих сонячних променів – їхня шкіра не підготовлена ​​до взаємодії з ними, через що вони можуть швидше згоріти.

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Деякі люди вірять, що сонцезахист корисний лише на пляжі. Але це не так. Сонце активне цілий рік, а сніг, пісок та вода відбивають сонячні промені та підвищують ризик опіків.

Захист від сонячних променів важливий як для людей, які легко засмагають, так і для тих, чия шкіра темніє повільно. Людям зі смаглявою шкірою сонцезахист також потрібен: сонячні промені можуть негативно впливати на шкіру будь-якого кольору – мова про опіки, вітіліго, гіперпігментацію та рак.

Навіть якщо після цілого дня на сонці шкіра не почервоніла, не стала темнішою і не почала боліти, це не означає, що сонячні промені на неї ніяк не вплинули.

Як захищає крем від сонця

Є два види сонячних променів: UVA та UVB. Перший тип глибоко проникає в шкіру і запускає процес фотостаріння – виникають сухість, зниження еластичності та пружності, пігментація та купероз (розширення капілярів та почервоніння). До речі, автомобільне скло для UVA-променів – не перешкода.

Другий тип менш небезпечний, запускає вироблення пігменту меланіну, але може спричинити сонячні опіки. І щоб захистити шкіру від обох видів, потрібно вибирати санскрін широкого спектра дії. А крім старіння та опіків, сонцезахист також захищає від розвитку меланоми, бо УФ-промені вважаються канцерогенами.