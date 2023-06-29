Чому набрякають ноги влітку і як швидко зняти опухлість

Набряки ніг влітку досить часте явище. Ця проблема може з'являтися з низки причин. Пояснюємо, чому ви можете відчувати набряк ніг частіше саме в теплу пору року і головне – що з цим робити.

Узагалі лікарі виділяють три основні причини появи набряку ніг в літній період. Щоб швидко позбутися цієї проблеми, потрібно розуміти, як діяти в тому чи тому випадку, інформує 24 Канал.

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Тривале стояння чи сидіння

Тепло розширює кровоносні судини, рідина переміщується в тканини – як результат з'являється набряк, найчастіше на ногах, гомілках.

Якщо довго сидіти або ж стояти на одному місці – це може спричинити застій крові й сповільнення кровообігу. Особливо, якщо сидіти в улюбленій багатьма позі – закинувши ногу на ногу.

Усім, в кого сидяча робота чи така, яка потребує довгого перебування на ногах, слід кожні 2 – 3 години робити хоча б невеличку розминку.

Порушення водного балансу

В дні, коли спекотно, ми споживаємо більше рідини, щоб освіжитися. Однак надлишок рідини здатний відкладається в організмі, особливо в м'яких тканинах.

Як швидко зняти набряк ніг, якщо він з'явився з цієї причини? Передусім – обмежте споживання напоїв. Важливо дотримуватися правильного водного балансу – а це 30 мілілітрів на 1 кілограм ваги людини. Порахувати, скільки вам потрібно випивати води на день, зовсім не важко.

Часте використання солі

Набряк ніг може викликати також надмірне споживання солі. Адже сіль затримує в організмі рідину. Тому знову ж таки порушується водний баланс і з'являються набряки ніг. Вихід – слідкувати за кількістю солі, яку ви споживаєте. Нормою вважається не більше 1 чайної ложки на добу для дорослої людини.

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