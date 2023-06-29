Почему отекают ноги летом и как быстро снять опухлость

Отеки ног летом довольно частое явление. Эта проблема может возникать по ряду причин. Объясняем, почему вы можете ощущать отек ног чаще именно в теплое время года и главное – что с этим делать.

Вообще-то врачи выделяют три основные причины появления отека ног в летний период. Чтобы быстро избавиться от этой проблемы, нужно понимать, как действовать в том или ином случае. 24 Канал.

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Длительное стояние или сиденье

Тепло расширяет кровеносные сосуды, жидкость перемещается в ткани – как результат появляется отек, чаще всего на ногах, голенях.

Если долго сидеть или стоять на одном месте – это может повлечь застой крови и замедление кровообращения. Особенно если сидеть в любимой многими позе – закинув ногу на ногу.

Всем, у кого сидячая работа или нуждающаяся в долгом пребывании на ногах, следует каждые 2 – 3 часа делать хотя бы небольшую разминку.

Нарушение водного баланса

В дни, когда жарко мы потребляем больше жидкости, чтобы освежиться. Однако избыток жидкости способен откладываться в организме, особенно в мягких тканях.

Как быстро снять отек ног, если он появился по этой причине? Прежде всего – ограничьте потребление напитков. Важно соблюдать правильный водный баланс – а это 30 миллилитров на 1 килограмм веса человека. Посчитать, сколько вам нужно выпивать воды в день, совсем не сложно.

Частое использование соли

Отечность ног может вызвать также чрезмерное потребление соли. Ведь соль удерживает в организме жидкость. Поэтому опять же нарушается водный баланс и появляются отеки ног. Выход – следить за количеством соли, которое вы потребляете. Нормой считается не более 1 чайной ложки в сутки для взрослого человека.

Как избежать отека ног летом: универсальные, но действенные советы