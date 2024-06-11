Для кого зайва вага небезпечніша: для чоловіків чи для жінок

Вчені з Університету Йорка отримали нові дані про причини, чому чоловіки частіше помирають від захворювань, асоційованих з надмірною вагою, у порівнянні з жінками. Експерименти на тваринах виявили, що запальні процеси активніші в жирових відкладеннях у чоловіків.

Велике дослідження, проведене у 2016 році, показало, що ризик смерті через ожиріння у чоловіків утричі вищий, ніж у жінок. У ході аналізу були вивчені здоров'язбережувальні показники близько 4 мільйонів людей, але дослідження не змогло пояснити, чому чоловіки з надмірною вагою більш вразливі до ранньої смерті, ніж жінки.

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Нове дослідження ожиріння

За останні роки вчені з Університету Йорка вчені знайти відповідь на це питання. У 2018 році вони виявили, що у самок мишей у новій жировій тканині формується більше кровоносних судин, ніж у самців. Це корелювало з нижчим рівнем метаболічних порушень.

Наступні дослідження розширили ці знахідки, вивчаючи конкретні ендотеліальні клітини мишей, які складають кровоносні судини в жировій тканині. Метою було виявити генетичні статеві відмінності в цих клітинах.

Різниця на генетичному рівні

Результати показали генетичні різницю між самцями та самками мишей, особливо у генах, що відповідають за запальні процеси. Ендотеліальні клітини в жировій тканині самців мишей мали прозапальні генетичні маркери, які були відсутні в аналогічних клітинах самок.

Інтрига поглибилася, коли вчені вивчили поведінку ендотеліальних клітин поза організмом. Ендотеліальні клітини із жирової тканини самок демонстрували вищі темпи реплікації порівняно з клітинами самців.

Навіть поза організмом, де вони не піддаються впливу статевих гормонів або інших факторів, чоловічі та жіночі ендотеліальні клітини поводяться по-різному,

– зазначила керівниця дослідження Тара Хаас.

Дослідницька група припускає, що відмінності в епігенетичних характеристиках ендотеліальних клітин можуть бути ключем до розуміння статевих відмінностей у захворюваннях, пов'язаних з ожирінням. Однак досі залишається незрозумілим, що може викликати ці фундаментальні клітинні відмінності у жировій тканині між самцями та самками.

"Це не тільки питання патології, пов'язаної з ожирінням, а й ширша концептуальна проблема, що включає здорове старіння. Одне зі наслідків наших досліджень – це те, що лікування, яке підходить чоловікам, може не підходити жінкам, і навпаки", – додала Хаас.