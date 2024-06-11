Для кого лишний вес опаснее: для мужчин или для женщин

Ученые из Университета Йорка получили новые данные о причинах, почему мужчины чаще умирают от заболеваний, ассоциированных с избыточным весом, по сравнению с женщинами. Эксперименты на животных обнаружили, что воспалительные процессы активнее в жировых отложениях у мужчин.

Большое исследование, проведенное в 2016 году, показало, что риск смерти из-за ожирения у мужчин втрое выше, чем у женщин. В ходе анализа были изучены здоровьесберегающие показатели около 4 миллионов человек, но исследование не смогло объяснить, почему мужчины с избыточным весом более уязвимы к ранней смерти, чем женщины.

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Новое исследование ожирения

За последние годы ученые из Университета Йорка ученые найти ответ на этот вопрос. В 2018 году они обнаружили, что у самок мышей в новой жировой ткани формируется больше кровеносных сосудов, чем у самцов. Это коррелировало с более низким уровнем метаболических нарушений.

Следующие исследования расширили эти находки, изучая конкретные эндотелиальные клетки мышей, которые составляют кровеносные сосуды в жировой ткани. Целью было выявить генетические половые различия в этих клетках.

Разница на генетическом уровне

Результаты показали генетические разницу между самцами и самками мышей, особенно в генах, отвечающих за воспалительные процессы. Эндотелиальные клетки в жировой ткани самцов мышей имели провоспалительные генетические маркеры, которые отсутствовали в аналогичных клетках самок.

Интрига углубилась, когда ученые изучили поведение эндотелиальных клеток вне организма. Эндотелиальные клетки из жировой ткани самок демонстрировали более высокие темпы репликации по сравнению с клетками самцов.

Даже вне организма, где они не подвергаются воздействию половых гормонов или других факторов, мужские и женские эндотелиальные клетки ведут себя по-разному,

– отметила руководитель исследования Тара Хаас.

Исследовательская группа предполагает, что различия в эпигенетических характеристиках эндотелиальных клеток могут быть ключом к пониманию половых различий в заболеваниях, связанных с ожирением. Однако до сих пор остается непонятным, что может вызвать эти фундаментальные клеточные различия в жировой ткани между самцами и самками.

"Это не только вопрос патологии, связанной с ожирением, но и более широкая концептуальная проблема, включающая здоровое старение. Одно из последствий наших исследований – это то, что лечение, которое подходит мужчинам, может не подходить женщинам, и наоборот", – добавила Хаас.