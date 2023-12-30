Король новорічного столу: фрукт, який допоможе забути про втому

Цей екзотичний фрукт часто можна побачити на новорічному столі. Окрім того, що це смачно, він має безліч корисних властивостей. Зокрема, допоможе при безсонні, допоможе зменшити головний біль і прояви втоми, а також бореться з передчасним старінням.

І цей фрукт – це ананас. Далі наводимо декілька наукових даних про корисні властивості ананаса, аби таки переконати вас ласувати ним частіше.

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Яким чином ананас бореться із безсонням

Ананас має високий вміст мелатоніну – гормону, що регулює наш сон. У 2021 році було опубліковане дослідження у Journal of Agricultural and Food Chemistry, яке показало, що вживання ананаса збільшує рівень мелатоніну на 266%, цей вплив спостерігали в усіх учасників дослідження.

Також цей фрукт здатен впливати на рівень гормонів радості та щастя – серотоніну і триптофану. Наголошують, що ці сполуки дуже важливі для якісного глибокого сну.

А ще ананас містить магній, який здатен розслаблювати м'язи та заспокоює нервову систему. Також магній знімає спазми. А тому, споживаючи ананас ви можете зменшити головний біль.

Більше про користь ананаса

Ананас має й інші корисні властивості. Зокрема, допомогає формувати імунну відповідь, адже містить багато вітаміну С. А завдяки вмісту амінокислот, фрукт має здатність знищувати вільні радикали, захищаючи організм від різноманітних захворювань.

Високий вміст амінокислот – валіну та лейцину, робить ананас корисним для росту м'язів.

Склянка ананасового соку зранку збадьорить, відновить сили та підвищить витривалість. Ананас допомагає відновлювати м’язи після тренування, – переконують фахівці.

У контексті новорічних застіль ананас зайняв своє почесне місце не безпідставно. Фрукт дуже корисний для кишківника, адже багатий як на розчинну, так і нерозчинну клітковину. Відтак, здатний допомогти при проблемах із травленням, зокрема запорах, діареї та синдромі подразнення кишківника.

Ви здивуєтесь, але ананас допоможе і зміцнити кістки. Усе тому, що фрукт містить багато марганцю, який є необхідним мінералом для міцності та відновлення кісток. Відтак, ананас обов'язково додавати у раціон людям, які страждають від артриту.