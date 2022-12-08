Рівень цукру можна знизити за допомогою популярного напою

Люди, які живуть із діабетом другого типу, повинні контролювати рівень цукру. Вчені знайшли гарячий напій, який значно знижує рівень глюкози у крові невдовзі після вживання.

Підшлункова залоза виробляє інсулін, це гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові. На жаль, у людей з діабетом 2 типу вироблення інсуліну не відбувається в достатній кількості, а отже, у них порушено обмін глюкози.

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Це може спричинити гострі ускладнення діабету: кетоацидоз та гіперглікемічну (діабетичну) кому. Такі стани дуже небезпечні і призводять до втрати свідомості і навіть смерті.

Чай пуер знижує рівень цукру у крові

Китайські дослідники провели метааналіз, щоб вивчити антигіперглікемічний (тобто знижує рівень цукру) ефект чаю пуер. Це найстаріший вид китайського чаю, що відрізняється специфічною технологією виробництва. Метааналіз порівнює результати кількох досліджень у спробі зробити більш збалансований висновок.

Вчені провели систематичний пошук у англійських та китайських базах даних. Вони шукали дослідження, що містять ключові слова "пуер", "цукор у крові", "глюкоза в крові" та "гіперглікемія". У результаті було виділено два дослідження на мишах із шістнадцятьма записами для метааналізу.

Результати показали, що чай пуер, який відрізняється специфічною технологією виробництва, має значну антигіперглікемічну дію. Тобто він дійсно знижує рівень цукру в крові, у тому числі натще.

Які продукти підвищують рівень цукру

Лікарі попереджають, що деякі продукти викликають стрибок цукру в крові після вживання тому їх бажано уникати. Насамперед варто відмовитися від швидких вуглеводів. Це цукор, солодощі, солодкі фрукти, сиропи. Перевагу варто надавати повільним вуглеводам, які довго розщеплюються в кишечнику, а потім всмоктуються в кров. Такі вуглеводи містяться у крупах, овочах та несолодких фруктах. Співвідношення простих та складних вуглеводів для кожного пацієнта підбирає лікар.

Також діабетикам важливо включати в раціон клітковину. Це неперетравлювані вуглеводи, які уповільнюють всмоктування цукру в кров (тим самим знижують рівень глюкози в крові).