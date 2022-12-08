Уровень сахара можно снизить с помощью популярного напитка

Люди, живущие с диабетом второго типа, должны контролировать уровень сахара. Ученые нашли горячий напиток, значительно снижающий уровень глюкозы в крови вскоре после употребления.

Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, это гормон, регулирующий уровень сахара (глюкозы) в крови. К сожалению, у людей с диабетом 2 типа выработка инсулина не происходит в достаточном количестве, а следовательно, у них нарушен обмен глюкозы.

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Это может вызвать острые осложнения диабета: кетоацидоз и гипергликемическую (диабетическую) ком. Такие состояния очень опасны и приводят к потере сознания и даже смерти.

Чай пуэр снижает уровень сахара в крови

Китайские исследователи провели метаанализ, чтобы изучить антигипергликемический (т.е. снижающий уровень сахара) эффект чая пуэр. Это самый старый вид китайского чая, отличающийся специфической технологией производства. Метаанализ сравнивает результаты нескольких исследований в попытке сделать более сбалансированный вывод.

Ученые произвели систематический поиск в английских и китайских базах данных. Они искали исследования, содержащие ключевые слова "пуэр", "сахар в крови", "глюкоза в крови" и "гипергликемия". В результате были выделены два исследования на мышах с шестнадцатью записями для метаанализа.

Результаты показали, что чай пуэр, отличающийся специфической технологией производства, оказывает значительное антигипергликемическое действие. То есть он действительно снижает уровень сахара в крови, в том числе натощак.

Какие продукты повышают уровень сахара

Врачи предупреждают, что некоторые продукты вызывают скачок сахара в крови после употребления, поэтому их желательно избегать. В первую очередь следует отказаться от быстрых углеводов. Это сахар, сладости, сладкие фрукты, сиропы. Предпочтение следует отдавать медленным углеводам, которые долго расщепляются в кишечнике, а затем всасываются в кровь. Такие углеводы содержатся в крупах, овощах и несладких фруктах. Соотношение простых и сложных углеводов для каждого пациента подбирает врач.

Также диабетикам важно включать в рацион клетчатку. Это неперевариваемые углеводы, замедляющие всасывание сахара в кровь (тем самым снижают уровень глюкозы в крови).