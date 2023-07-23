Час сніданку впливає на ризик діабету

Вчені з Іспанії та Франції провели велике проспективне дослідження та з'ясували, коли потрібно снідати, щоб знизити ймовірність розвитку діабету другого типу.

Проблема діабету

Діабет другого типу – серйозна глобальна проблема охорони здоров'я. Це хронічне захворювання виникає через те, що підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості гормону під назвою інсулін (перший тип) або коли організм не здатний ефективно використовувати інсулін.

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Діабет залишається основною причиною сліпоти, ниркової недостатності, серцевих нападів, інсульту та ампутації нижніх кінцівок. За даними ВООЗ, у 2019 році він став причиною смерті півтора мільйона людей, причому 48% з них були молодшими 70 років.Тому медики продовжують досліджувати чинники, які впливають на ризик розвитку діабету.

Генетична схильність грає певну роль імовірності виникнення діабету, проте для другого типу вкрай важливий спосіб життя, особливо режим харчування. Він допомагає регулювати циркадні ритми, що модулюють гомеостаз глюкози та ліпідів, і саме на ньому, а точніше – на такому важливому прийомі їжі, як сніданок, вирішили зосередитися автори нового дослідження.

Нове дослідження діабету

Досліджень, у яких було б проаналізовано зв'язок часу прийому їжі та захворюваності на діабет другого типу, немає. Наша мета полягала у вивченні того, як взаємопов'язані час та кількість прийомів їжі, тривалість нічного голодування та ризик розвитку діабету другого типу,

– пояснили вчені.

У вибірку увійшли 103 312 дорослих. Добровольці заповнювали онлайн-анкети про те, скільки і що вони їли і пили протягом 24 годин три дні поспіль. Потім вчені узагальнили записи про харчування за перші 2 роки спостережень та оцінювали здоров'я учасників у наступні роки – у середньому 7,3, – враховуючи фактори ризику.

Час сніданку важливий

У результаті автори роботи зареєстрували 963 нові випадки діабету другого типу. Однак виявилося, що в порівнянні з учасниками, які снідали до 8 години ранку, ті, чий перший прийом їжі припадав після 9 години ранку, частіше стикалися з цим хронічним захворюванням (ризик був вищим на 59%). За даними вчених, хоча час останнього прийому їжі ніяк не вплинув на захворюваність на діабет другого типу, кожен додатковий прийом їжі – до п'яти разів на день – асоціювався з нижчою частотою його розвитку.

Таким чином, на думку вчених, сніданок до 8 години ранку та вечеря не пізніше 19:00 можуть знизити ризик виникнення діабету другого типу. Тому перший ранній прийом їжі потрібно розглядати як додатковий метод профілактики діабету.