Восьма дитина у сім'ї: на Буковині народилася дівчинка з вагою майже у 5,5 кілограма

У місті Сторожинець, що на Буковині, трапилося справжнє диво. На світ з'явилася дівчинка, яка важила понад 5 кілограмів.

Породілля зазначила, що це вже 8 дитина у родині. Самі пологи пройшли природно, без оперативного втручання з боку лікарів.

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Велике щастя: що відомо про стан матері та дівчинки

В пологовому відділенні Сторожинецької багатопрофільної лікарні 6 квітня народилась дівчинка вагою – 5,47 кілограма. За словами її матері, це була довгоочікувана дитина.

Якось в мене навіть не стояло питання, де народжувати. В Сторожинецькому пологовому будинку я народжувала вже восьмий раз,

– наголосила породілля.

Жінка також подякувала колективу пологового відділення за чуйність та гарне ставлення, а також підкреслила, що весь час почувалася в лікарні як вдома. Зараз дівчинка та її мама почуваються добре і готуються до виписки.

Породілля з дівчинкою, яка важить 5,5 кілограма / Відео Сторожинецька багатопрофільна лікарня

Унікальні випадки народження дітей: останні новини

У Львівському перинатальному центрі виписали трійню дівчаток, яких мама доносила аж до 35 тижнів вагітності. Дівчатка народилися внаслідок кесаревого розтину.

Мешканка Бангладешу народила близнюків з перервою майже в місяць. 20-річна Аріфа Султана народила сина наприкінці лютого, але через 26 днів вона знову відчула біль, і її відвезли до лікарні.

У медичній практиці немовлят з вагою понад 4 кілограми вважають великими, а тих, хто важить понад 5 кілограмів – велетенськими.