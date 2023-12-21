Будильник може сильно нашкодити вашому здоровʼю: вчені пояснили як це відбувається

Різке пробудження через дзвінок будильника може не тільки викликати стрес, але також викликає різке підвищення артеріального тиску, оскільки людина різко прокидається. Це може сприяти підвищеному ризику серцево-судинних захворювань, таких як інсульт або серцевий напад.

За статистикою, майже 80% дорослих регулярно використовує будильник. При цьому 57% люблять повалятись у ліжку до другого або навіть третього дзвінка.

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Раніше дослідники вже стверджували, що пробудження по будильнику може призвести до порушення ритму сну та неспання, активації стресової реакції "бий або втікай", а також викликати дратівливість та занепокоєння.

Нове дослідження впливу будильника

Нещодавно Йонсу Кім, докторантка Школи медсестер при Університеті Вірджинії, підтвердила під час свого експерименту, що звуковий сигнал будильника вранці може не лише зіпсувати настрій, а й збільшує ризики серцево-судинних захворювань.

Учасниками дводенного експерименту стали 32 людини. Під час сну вони носили розумний годинник та манжети для вимірювання тиску. Після першої ночі вони прокидалися природно, без будильника, а наступного дня звуковий сигнал будильника розбудив через п'ять годин сну.

Будильник негативно впливає на серцево-судинну систему

Порівнюючи показники артеріального тиску після пробудження, авторка дослідження виявила, що у тих, кого розбудив будильник, тиск був на 74% вищий, ніж у тих, хто прокинувся природно. Таке різке підвищення рівня артеріального тиску може нашкодити людям із серцево-судинними захворюваннями.

Раптовий ранковий стрибок артеріального тиску може активувати симпатичну нервову систему і включити реакцію "бий або біжи", що створює додаткове навантаження на серце. Це може призвести до втоми, задишки, занепокоєння, м'язової напруги в області шиї, а у важких випадках – до носової кровотечі та головного болю,

– пояснила вчена.

Крім того, результати експерименту показали, що учасники, які спали менш ніж сім годин, з більшою ймовірністю зазнавали різкого ранкового стрибка артеріального тиску. Це може підвищити ризик інсульту або серцевого нападу через збільшення активності симпатичної нервової системи.