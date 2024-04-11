Брак сну пов'язали з ризиком серйозного захворювання: скільки годин потрібно спати

Брак сну може підвищити ризик гіпертонії на 11%. Особливо ця тенденція простежувалась у жінок і чоловіків віком до 60 років.

Висновки представили на щорічній конференції Американського коледжу кардіології. Попередньо вчені проаналізували дані 16 різних досліджень за участі понад 1 мільйона людей з шести країн.

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Скільки годин потрібно спати

Учені виявили зв'язок між малою кількістю сну – менш ніж 7 годин на добу і підвищеним ризиком гіпертонії на 7%. Причому в основному серед жінок.

До 11% цей ризик зростав у тій групі людей, які спали менш ніж 5 годин на добу.

Високий кров'яний тиск і сон: який зв'язок

Попри те, що дослідження встановлює зв'язок між поганим сном і високим кров'яним тиском, наразі учені не можуть назвати механізми, які лежить в основі цього явища.

В одній із гіпотез учені припустили, що сон може впливати на звички, які підвищують артеріальний тиск. Зокрема, люди, які не досипають, можуть бути втомленими упродовж дня, бути менш активними фізично і переїдати шкідливими продуктами.

Який вихід

Аби знизити ризик гіпертонії, науковці наполегливо радять дотримуватися рекомендацій щодо сну.

Так, дорослі до 60 років повинні спати не менш як 7 годин на добу.

З 61 до 64 років – від 7 до 9 годин, а ті, хто старше 65 – від 7 до 8 годин.

Якщо виникають проблеми зі сном, варто зосередитися і на інших факторах ризику – ожирінні, малорухливому способу життя, шкідливих звичках. Імовірно, проблему слід вирішувати комплексно.