Нехватку сна связали с риском серьезного заболевания: сколько часов нужно спать
Источник:Health
Нехватка сна может повысить риск гипертонии на 11%. Особенно эта тенденция прослеживалась у женщин и мужчин в возрасте до 60 лет.
Выводы представили на ежегодной конференции Американского колледжа кардиологии. Предварительно ученые проанализировали данные 16 различных исследований с участием более 1 миллиона человек из шести стран.
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Сколько часов нужно спать
Ученые обнаружили связь между малым количеством сна – менее 7 часов в сутки и повышенным риском гипертонии на 7%. Причем в основном среди женщин.
До 11% этот риск возрастал в той группе людей, которые спали менее 5 часов в сутки.
Высокое кровяное давление и сон: какая связь
Несмотря на то, что исследование устанавливает связь между плохим сном и высоким кровяным давлением, пока ученые не могут назвать механизмы, которые лежит в основе этого явления.
В одной из гипотез ученые предположили, что сон может влиять на привычки, которые повышают артериальное давление. В частности, люди, которые не досыпают, могут быть уставшими в течение дня, быть менее активными физически и переедать вредными продуктами.
Какой выход
Чтобы снизить риск гипертонии, ученые настойчиво советуют придерживаться рекомендаций по сну.
- Так, взрослые до 60 лет должны спать не менее 7 часов в сутки.
- С 61 до 64 лет – от 7 до 9 часов, а те, кто старше 65 – от 7 до 8 часов.