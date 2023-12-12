Болить горло: що робити та як лікувати

Причин болю в горлі може бути багато і залежно від цього обирають методи лікування. Але найчастіше цей стан не потребує втручання і минає сам за кілька днів.

Біль у горлі найчастіше викликають куріння, алергія та вірусні інфекції, наприклад, застуда чи грип. Проблема зазвичай минай сама по собі, рідше пов'язана з бактеріальною інфекцією, а вона може спричинити ускладнення. Щоб цього не сталося, лікарі призначають антибіотики.

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Як вилікувати хворе горло самостійно

Щоб полегшити біль у горлі, потрібно більше відпочивати та висипатись, менше розмовляти, пити більше рідини. Вона допомагає очищати сльозові оболонки та захищає від інфекції носових пазух. Вживати прохолодні продукти та напої, щоб не подразнювати горло.

Полоскати горло теплою солоною водою. Для приготування розчину потрібно розвести пів чайної ложки солі у склянці теплої води. Полоскати потрібно кожні 3 години, щоразу треба готувати новий розчин.

Зволожувати повітря. Сухе повітря може додатково подразнює горло. Важливо регулярно очищати зволожувач, щоб на ньому не виросла пліснява або бактерії.

Розсмоктувати льодяники для горла – протизапальні анестетики. Вони знеболюють горло та допомагають знизити кількість бактерій, але навряд чи запобігають інфекції. Льодяники для розсмоктування заборонено давати дітям молодше 4 років через ризик подавитися.

Пити безрецептурні протизапальні засоби, які допомагають тимчасово зменшити запалення та полегшити біль. Наприклад, ібупрофен. Також потрібно уникати подразників, сигаретний дим і пари засобів для чищення.

Коли йти до лікаря

Потрібно проконсультуватися з терапевтом, якщо біль у горлі не зменшується через тиждень, біль у горлі поєднується з високою температурою, є відчуття жару та ознобу або імунна система людини ослаблена, наприклад, через цукровий діабет чи хімієтерапію.