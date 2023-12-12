Болит горло: что делать и как лечить

Причин боли в горле может быть много и в зависимости от этого выбирают методы лечения. Но чаще всего это состояние не нуждается во вмешательстве и проходит само через несколько дней.

Боль в горле чаще вызывают курение, аллергия и вирусные инфекции, например простуда или грипп. Проблема обычно проходит сама по себе, реже связана с бактериальной инфекцией, а она может вызвать осложнения. Чтобы этого не произошло, врачи назначают антибиотики.

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Как вылечить больное горло самостоятельно

Чтобы облегчить боль в горле, нужно больше отдыхать и высыпаться, меньше разговаривать, пить больше жидкости. Она помогает очищать слезные оболочки и защищает носовые пазухи от инфекции. Употреблять прохладительные продукты и напитки, чтобы не раздражать горло.

Полоскать горло теплой соленой водой. Для приготовления раствора нужно развести полчайной ложки соли в стакане теплой воды. Полоскать нужно каждые 3 часа, каждый раз нужно готовить новый раствор.

Увлажнять воздух. Сухой воздух может дополнительно раздражает горло. Важно регулярно очищать увлажнитель, чтобы на нем не выросла плесень или бактерии.

Рассасывать леденцы для горла – противовоспалительные анестетики. Они обезболивают горло и помогают снизить количество бактерий, но вряд ли предотвращают инфекцию. Леденцы для рассасывания запрещено давать детям младше 4 лет из-за риска подавиться.

Пить безрецептурные противовоспалительные средства, которые помогают временно снизить воспаление и облегчить боль. К примеру, ибупрофен. Также нужно избегать раздражителей, сигаретный дым и пары чистящих средств.

Когда идти к врачу

Нужно проконсультироваться с терапевтом, если боль в горле не уменьшается через неделю, боль в горле сочетается с высокой температурой, ощущение жара и озноба или иммунная система человека ослаблена, например, из-за сахарного диабета или химиотерапии.