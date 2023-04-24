Як поводитися учасникам руху, якщо їде швидка допомога

Важливо для всіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил, які забезпечують безпеку на дорозі, особливо коли поруч проїжджає швидка допомога. Дотримання таких правил допомагає не заважати роботі екстрених служб і може врятувати життя людей.

Міністерство охорони здоров’я України та Патрульна поліція розробили рекомендації для водіїв і пішоходів, які допоможуть забезпечити безперешкодний проїзд "швидкої" допомоги.

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Рекомендації для водіїв

Якщо до вас наближається "швидка" з увімкненим світловим та звуковим сигналом, необхідно дати їй дорогу і звільнити смугу, якою вона рухається. Також можна триматися якомога ближче до краю проїжджої частини, щоб забезпечити безперешкодний проїзд екстреної служби.

Якщо ви наближаєтеся до "швидкої" з увімкненими світловим та/або звуковим сигналом, що стоїть на дорозі чи узбіччі, необхідно знизити швидкість до 40 км/год. Якщо регулювальник показує відповідний сигнал – потрібно зупинитися.

Для продовження руху на дорозі необхідно отримати дозвіл від регулювальника. Якщо ви опинилися в заторі та на дорозі є розділювальна смуга, крайні ліві смуги мають рухатися якомога лівіше, а крайні праві – якомога правіше. Якщо розділювальної смуги немає, автомобілі повинні розташовуватися якомога правіше, щоб утворилася достатня ширина для проїзду швидкої допомоги.

Необхідно пам'ятати, що надання переваги у русі машині швидкої допомоги, що рухається з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними маячками є обов'язковим. Невиконання цього правила карається штрафом у розмірі 680 гривень.

Міністерство охорони здоров'я наголошує, що недотримання правил дорожнього руху може мати серйозні наслідки і загрожувати життю людей.

Рекомендації для пішоходів

Для пішоходів рекомендується утримуватися від переходу проїжджої частини, якщо вони бачать машину швидкої допомоги з увімкненими світловими та/або звуковими сигналами. Пріоритет повинен бути наданий машині швидкої допомоги.

Водії машини швидкої допомоги можуть не дотримуватись правил дорожнього руху, що регулюють проїзд перехресть і пішохідних зон, обгін, швидкість руху тощо. Проте, порушення правил допускається лише за умови увімкнення проблискового маячка і спеціального звукового сигналу. Водії машини швидкої допомоги має дотримуватися сигналів регулювальника.