Как вести себя участникам движения, если едет скорая помощь

Важно для всех участников дорожного движения соблюдать правила, обеспечивающие безопасность на дороге, особенно когда рядом проезжает скорая помощь. Соблюдение таких правил помогает не мешать работе экстренных служб и может спасти жизнь людей.

Министерство здравоохранения Украины и Патрульная полиция разработали рекомендации для водителей и пешеходов, которые помогут обеспечить беспрепятственный проезд скорой помощи.

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Рекомендации для водителей

Если к вам приближается "скорая" с включенным световым и звуковым сигналом, необходимо дать ей дорогу и освободить движущуюся полосу. Также можно держаться поближе к краю проезжей части, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд экстренной службы.

Если вы приближаетесь к "скорой" с включенным световым и/или звуковым сигналом, стоящим на дороге или обочине, необходимо снизить скорость до 40 км/ч. Если регулятор показывает соответствующий сигнал – нужно остановиться.

Для продления движения на дороге необходимо получить разрешение от регулятора. Если вы оказались в пробке и на дороге есть разделительная полоса, крайние левые полосы должны двигаться как можно левее, а крайние правые – как можно правее. Если разделительной полосы нет, автомобили должны располагаться как можно правее, чтобы образовалась достаточная ширина для проезда скорой помощи.

Необходимо помнить, что предпочтение в движении машине скорой помощи, движущейся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными маячками, является обязательным. Невыполнение этого правила карается штрафом в размере 680 гривен.

Министерство здравоохранения отмечает, что несоблюдение ПДД может иметь серьезные последствия и угрожать жизни людей.

Рекомендации для пешеходов

Для пешеходов рекомендуется воздерживаться от перехода проезжей части, если они видят машину скорой помощи с включенными световыми и/или звуковыми сигналами. Приоритет должен быть предоставлен машине скорой помощи.

Водители машины скорой помощи могут не соблюдать правила дорожного движения, регулирующие проезд перекрестков и пешеходных зон, обгон, скорость движения. Тем не менее нарушение правил допускается только при включении проблескового маячка и специального звукового сигнала. Водители машины скорой помощи должны соблюдать сигналы регулятора.