Наскільки безпечна кава без кофеїну

Кава без кофеїну не гірша і не краща за звичайну: вона не викликає остеопороз і не допомагає в лікуванні раку. Натомість тремору від неї точно не буде.

Кава – це другий найпопулярніший напій у світі після води. Кава бадьорить, але коли енергії і так достатньо, а насолодитися напоєм все ж таки хочеться, є можливість випити кави без кофеїну.

Також на тему Пийте на здоров'я: спростували поширений міф про каву

Кофеїн із зерен вимивають

Каву роблять безкофеїновою ще до обсмажування зелених зерен. Спочатку їх замочують або обробляють парою, а потім витягують кофеїн. Це роблять трьома схожими методами – різниця тільки в речовині для очищення:

вода;

розчинник – етилацетат або хлористий метилен;

активоване вугілля.

Загалом процес такий: зерна кави поміщають у очищувальну рідину, щоб "витягнути" кофеїн, а потім суміш зливають – і так кілька разів, поки рівень кофеїну не досягне мінімуму.

Потім зерна сушать до нормального рівня вологості, і далі з ними можна діяти як завжди: обсмажувати, перемелювати та готувати каву.

Метод з використанням води вважається найелітнішим: він добре видаляє кофеїн, але не впливає на інші ароматні сполуки із зерен, а напій після такого очищення стає м'яким. Але це дорогий та складний процес, особливо для промислового виробництва. Тому очищення водою використовують для рідкісних сортів кави.

Видалення кофеїну не робить каву токсичною

Способи, які використовують воду і вугілля, вважаються безпечними. Найбільше питань викликає метод очищення за допомогою розчинників.

Для такого способу видалення кофеїну зазвичай використовують дві речовини.

Етилацетат. Ця речовина визнана безпечною для людини: вона присутня при виробництві косметики, харчових добавок та ароматизаторів. Крім того, етилацетат використовують як нетоксичний розчинник із приємним запахом або розріджувач для лаків та фарб. У природі він утворюється у фруктах та в процесі бродіння вина: саме етилацетат надає вину яскравих фруктових нот.

Хлористий метилен. Найчастіше речовину використовують для виробництва клеїв та фарб, але в невеликих кількостях вона зустрічається в деяких ліках.

Вдихання хлористого метилену може спричинити сонливість, запаморочення, оніміння та поколювання в кінцівках і нудоту, а в деяких випадках може стати причиною раку. Але щоб отримати побічні ефекти, людині потрібно вдихнути досить багато метилену або довго з нею контактувати — це може статися, якщо людина працює на виробництві.

У 1999 році Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) зробило висновок, що після очищення від кофеїну в зернах залишається так мало хлористого метилену, що на здоров'я людини він не впливає.