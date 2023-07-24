Як записатися на безкоштовний прийом до психолога

Українці мають можливість скористатися безкоштовними психологічними послугами, що надаються в рамках пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Безоплатна психологічна допомога в Україні

Ця програма діє у 3 453 лікарнях, розташованих по всій території країни. Одним зі зручних способів знайти медичний заклад є онлайн-мапа, на якій зазначені адреси всіх доступних закладів.

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Сайт також надає контактні телефони, за допомогою яких можна записатися на прийом. Для зручності громадян у використанні системи організації призначення зустрічей допомагає номер НСЗУ 16-77.

Важливо підкреслити, що для звернення до психолога не потрібно мати направлення від сімейного лікаря. Громадяни можуть безпосередньо звертатися за необхідною психологічною допомогою, що робить процес швидшим та зручнішим.

Коди потрібно звернутись до психолога

До психолога варто звернутися, якщо, наприклад, виникли проблеми на роботі або людина хоче розібратися у своїх почуттях до інших людей.

Психолог допоможе впоратися:

з втратою близької людини;

зі стресом чи занепокоєнням;

з проблемами у відносинах.

Психолог не займається психічними захворюваннями, такими як біполярний розлад чи шизофренія, їх лікують психотерапевти та психіатри.