Популярні ліки для серця зменшують рівень агресії

Бета-блокатори вже півстоліття широко використовуються в усьому світі. Нове дослідження показало, що цей простий препарат може також зменшити агресію.

В основному для лікування захворювань серця використовують бета-блокатори. У кількох великих дослідженнях вчені знаходили зв'язок між прийомом бета-блокаторів та розвитком депресії, а також підвищеним ризиком суїциду.

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Водночас в інших дослідженнях вчені знаходять протилежні залежності: бета-блокатори знижують ризик розвитку депресії, або взагалі ніяк не впливають на психічне здоров'я.

Нове дослідження бета-блокаторів

У новому дослідженні вчені з Оксфордського університету проводять аналіз даних майже півтора мільйона шведів, які приймали препарати бета-блокаторів. Збір даних відбувався з січня 2006 року та закінчився 31 грудня 2013 року. Психіатричні відхилення реєстрували госпіталізації через психічний розлад, суїцидальні спроби, суїциди та скоєння насильницьких злочинів.

Остаточна вибірка склала 1 400 766 людей – 15,7% від загальної чисельності населення Швеції.

Як бета-блокатори впливають на психічний стан

Протягом періоду дослідження 6,9% пацієнтів госпіталізували з психічним розладом, у 0,7 відсотка пацієнтів спостерігали суїцидальну поведінку, а ще 0,7 відсотка (9405) пацієнтів було звинувачено у насильницьких злочинах..

Первинний аналіз показав, що лікування бета-блокаторами знижувало ризик госпіталізації до психіатричних установ на 8%. Однак прийом цих препаратів підвищував ризик суїцидальної поведінки на 8% та знижував ризик насильницьких злочинів на 13%.

Вчені сподіваються, що вивчення цього феномену продовжуватиметься і допоможе розширити показання для застосування бета-блокаторів у психіатричній практиці.