Популярное лекарство для сердца уменьшает уровень агрессии

Бета-блокаторы уже полвека широко используются по всему миру. Новое исследование показало, что этот простой препарат может также снизить агрессию.

В основном для лечения заболеваний сердца используют бета-блокаторы. В нескольких крупных исследованиях ученые находили связь между приемом бета-адренорецепторов и развитием депрессии, а также повышенным риском суицида.

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В то же время в других исследованиях ученые находят противоположные зависимости: бета-блокаторы снижают риск развития депрессии или вообще никак не влияют на психическое здоровье.

Новое исследование бета-блокаторов

В новом исследовании ученые из Оксфордского университета проводят анализ данных около полутора миллионов шведов, принимавших препараты бета-блокаторов. Сбор данных проходил с января 2006 года и закончился 31 декабря 2013 года. Психиатрические отклонения регистрировали госпитализацию из-за психического расстройства, суицидальных попыток, суицидов и совершения насильственных преступлений.

Окончательная выборка составила 1400766 человек – 15,7% от общей численности населения Швеции.

Как бета-блокаторы влияют на психическое состояние

В течение периода исследования 6,9% пациентов госпитализировали с психическим расстройством, у 0,7% пациентов наблюдали суицидальное поведение, а еще 0,7% (9405) пациентов было обвинено в насильственных преступлениях.

Первичный анализ показал, что лечение бета-блокаторами снижало риск госпитализации в психиатрические учреждения на 8%. Однако прием этих препаратов повышал риск суицидального поведения на 8% и снижал риск насильственных преступлений на 13%.

Ученые надеются, что изучение этого феномена будет продолжаться и поможет расширить показания по применению бета-блокаторов в психиатрической практике.