Бактерії, які викликають прищі, виявилися надзвичайно корисними

Бактерії, пов'язані з розвитком акне, у кілька разів збільшують синтез корисних ліпідів у клітинах шкіри. У нормі це підвищує її тонус та посилює захист від інших, більш небезпечних мікробів.

Багато людей страждають від акне, або вугрів, – хронічного запалення шкіри, яке розвивається через блокування волосяних фолікулів салом та мертвими клітинами. Однією з поширених причин акне виступає надмірний ріст бактерій Cutibacterium acnes, що живуть на шкірі.

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Нове дослідження мікрофлори шкіри

Жири та ліпіди, які виділяються на поверхню шкіри, відіграють величезну роль у підтримці її здоров'я та захисту всього організму від інфекцій. Порушення їхнього синтезу можуть призводити до тяжких захворювань, включаючи екзему та псоріаз. Тому професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Річард Галло та його команда вирішили дослідити, як різні бактерії, що формують мікрофлору шкіри, впливають на цей процес.

Вони проводили експерименти з культурами людських та мишачих кератиноцитів – основних клітин епідермісу, вирощуючи їх у присутності різних бактерій. Виявилося, що найбільший вплив на ріст кератиноцитів мали саме C. acnes.

Бактерії, які помилково вважали шкідливими

Під впливом цих мікробів клітини збільшували синтез ліпідів у кілька разів, причому цей вплив поширювався на широкий спектр речовин, корисних для шкіри від жирних кислот і церамідів до холестерину і тригліцеридів. Всі ці сполуки важливі для шкіри, збереження її вологості та виконання бар'єрних функцій. До того ж їхня присутність стримує подальше розмноження C. acnes.

Додаткові експерименти показали, що вплив C. acnes на кератиноцити пов'язаний з тим, що ці мікроби продукують пропіонову кислоту. Якщо ген, відповідальний за її синтез, блокувати, зупинивши процес, то бактерії переставали посилювати виробництво ліпідів у клітинах шкіри. Крім того, біологи вважають, що присутність пропіонату знижує рН шкіри, роблячи середовище злегка кислотним. Це, своєю чергою, перешкоджає росту інших бактерій, у тому числі хвороботворних стафілококів.