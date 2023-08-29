Бактерии, вызывающие прыщи, оказались очень полезными

Бактерии, связанные с развитием акне, несколько раз увеличивают синтез полезных липидов в клетках кожи. В норме это повышает ее тонус и усиливает защиту от других более опасных микробов.

Многие страдают от акне или угрей – хронического воспаления кожи, которое развивается из-за блокирования волосяных фолликулов салом и мертвыми клетками. Одной из распространенных причин акне выступает чрезмерный рост бактерий Cutibacterium acnes, обитающих на коже.

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Новое исследование микрофлоры кожи

Жиры и липиды, которые выделяются на поверхность кожи, играют огромную роль в поддержании здоровья и защиты всего организма от инфекций. Нарушения их синтеза могут приводить к тяжелым заболеваниям, включая экзему и псориаз. Поэтому профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Ричард Галло и его команда решили исследовать, как разные бактерии, формирующие микрофлору кожи, влияют на этот процесс.

Они проводили эксперименты с культурами человеческих и мышиных кератиноцитов – основных клеток эпидермиса, выращивая его в присутствии различных бактерий. Оказалось, что наибольшее влияние на рост кератиноцитов оказали именно C. acnes.

Бактерии, ошибочно считавшие вредными

Под влиянием этих микробов клетки увеличивали синтез липидов в несколько раз, причем это влияние распространялось на широкий спектр веществ, полезных для кожи от жирных кислот и церамидов до холестерина и триглицеридов. Все эти соединения важны для кожи, сохранения ее влажности и выполнения барьерных функций. К тому же, их присутствие сдерживает дальнейшее размножение C. acnes.

Дополнительные эксперименты показали, что влияние C. acnes на кератиноциты связано с тем, что эти микробы продуцируют пропионовую кислоту. Если ген, ответственный за его синтез, блокировать, остановив процесс, то бактерии переставали усиливать производство липидов в клетках кожи. Кроме того, биологи считают, что присутствие пропионата снижает рН кожи, делая среду слегка кислотной. Это, в свою очередь, препятствует росту других бактерий, в том числе болезнетворных стафилококков.