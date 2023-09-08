"Біологічна загроза": у США пілоти затримали рейс на 8 годин через сильну діарею у пасажира

Рейс авіакомпанії Delta Airlines, який прямував з Атланти до Іспанії, вимушено затримали на 8 годин через сильну діарею в одного з пасажирів.

Авіалайнер повернувся в Атланту через 2 години після зльоту. Прибиральники та ремонтна бригада витратили 5 годин на чистку салону літака, зокрема на заміну килимового покриття в проході, який зіпсувався унаслідок інциденту.

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Пасажири повернулися на борт після 8-годинної затримки і вони таки дісталися до Барселони.

Що відбулось на борту літака

Пасажири розповіли, що екіпаж спершу щосили намагався навести лад за допомогою паперових рушників і ароматизованого дезінфекційного засобу.

"Але через це в літаку запахло ванільним лайном", – розповів пасажир рейсу.

Тож, згодом команда з авіадиспетчерською службою оголосили про вимушену посадку над Вірджинією.

Один із присутніх на борту розповів, що це було правильним рішенням.

І моя дружина, і я були в літаку. То був безлад. Пілоти ухвалили правильне рішення розвернутися. Наземна бригада вирвала килим та постелила новий. З огляду на обставини, наземна команда, бортпровідники та пілоти проробили чудову роботу,

– зазначив чоловік.

Що кажуть в авіакомпанії

Представник Delta підтвердив, що інцидент стався через "медичний епізод".

"Рейс Delta 194 з Атланти до Барселони повернувся до Атланти через проблеми зі здоров'ям на борту", – повідомив представник авіакомпанії.

"Наші команди працювали максимально швидко та безпечно, щоб ретельно очистити літак та доставити наших клієнтів до кінцевого пункту призначення. Ми щиро перепрошуємо наших клієнтів за затримку та незручності у їхніх планах поїздок", – ішлось у повідомленні.

Інцидент назвали біологічною загрозою

В одному з повідомлень, яке згодом поширили у соцмережі X (колишній Твітер) опублікували фото записів диспетчера, де зазначено, що повернення літака сталось через діарею та біологічну загрозу.

"Переадресація на ATL — діарея пасажирів по всьому літаку — біологічна небезпека", — написав диспетчер.

Ця неприємна ситуація сталася за тиждень після того, як авіакомпанія Air Canada публічно вибачились перед двома пасажирами рейсу із Сіетла до Монреаля, які скаржилися на те, що їх змушували сидіти на сидіннях, покритих блювотою.